Diretta Virtus Verona Padova/ Streaming video tv: esordio in Serie C per i patavini

Virtus Verona Padova, diretta dall’arbitro Michele Di Cairano, è la partita in programma oggi domenica 25 agosto 2019, con fischio d’inizio fissato per le ore 17.30, tra le mura del Nocino. Nella prima giornata del girone B della Serie C subito un big match con la diretta tra Virtus Verona e Padova, incontro a cui pure abbiamo assistito questa estate (sia pure in amichevole). Siamo infatti ben impazienti di vedere in campo i rossoblu, che dopo una estate più che brillante, si sono messi in mostra nei primi appuntamenti ufficiali della Coppa Italia di Serie C, dimostrandosi ben motivati a riscattare la brutta stagione passata (il club è stato retrocesso e poi ripescato). Di contro dei veri big del girone B ovvero i patavini, appena decaduti dal campionato cadetto, ma ben intenzionati a farvi presto ritorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Padova non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia del campionato sia della Coppa Italia di categoria. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PADOVA

Per la diretta tra Virtus Verona e Padova, ecco che il tecnico dei rossoblu Fresco dovrebbe di nuovo puntare sul 4-3-2-1 per le probabili formazioni. Ecco quindi che vedremo Sini tra i pali, con di fronte a sé in difesa dal primo minuto Manfrin, Sirigano, Certo e Lavagnoli. Toccherà allora a Casarotto, Pellicani e Onescu agire in mediana da titolari: vedremo poi Manarin sulla tre quarti a supporto di Magrassi e Odogwu in attacco. Sarà invece il 4-3-3 il modulo di riferimento per Sullo e i suoi patavini, che scommetteranno su Minelli tra i pali: per la difesa i nomi i riferimento saranno Baraye, Cherubin, Cresci e Pelagatti. Per la mediana biancorossa si fanno avanti quindi Rondanini, Germano e Ronaldo e toccherà al trittico Mokulu-Santini- Castiglia agire dal primo minuto in attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia del fischio d’inizio non abbiamo dubbi nel consegnare ai patavini il favore del pronostico e così fa anche il portale di scommesse snai. Nell’1×2 ecco che il successo della Virtus Verona è stato fissato a 2.95, contro il più basso 2.35 assegnato al Padova: il pareggio è stato quotato invece a 3.15.



© RIPRODUZIONE RISERVATA