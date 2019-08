Diretta Virtus Verona Arzignano/ Streaming video tv: derby veneto (Coppa Italia C)

Virtus Verona Arzignano, diretta dall’arbitro Michele Giordano della sezione Aia di Novara, si gioca presso il Centro sportivo Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona alle ore 17.30 di questo pomeriggio, domenica 18 agosto 2019, per la terza e ultima giornata del girone F della prima fase della Coppa Italia di Serie C. Appuntamento dunque con Virtus Verona Arzignano, derby veneto tra due formazioni con poca esperienza nel calcio professionistico, piccole realtà che hanno saputo togliersi belle soddisfazioni negli ultimi anni. Per quanto riguarda l’aspetto agonistico, Virtus Verona Arzignano sarà anche la partita decisiva del girone: i veronesi hanno pareggiato per 2-2 con il Modena, che poi è stato sconfitto con il punteggio di 2-1 dall’Arzignano che si è così portato al comando della classifica con tre punti. Dunque adesso basta un pareggio ai vicentini per blindare il primato e qualificarsi al prossimo turno, mentre la Virtus Verona deve vincere per ribaltare la situazione e andare avanti nella Coppa Italia di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Arzignano non sarà disponibile, tuttavia come già nelle scorse stagioni ci sarà la diretta streaming video tramite ElevenSports, il portale che è ormai la casa della Serie C e sul quale sarà possibile seguire tutte le partite sia della Coppa Italia di categoria sia poi del campionato. Altre notizie naturalmente saranno disponibili tramiti i siti e i profili social ufficiali delle due società.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA ARZIGNANO

Analizziamo infine quelle che potrebbero essere le probabili formazioni per Virtus Verona Arzignano, tenendo conto dei recenti impegni che hanno messo di fronte le due formazioni venete al Modena nel girone F della Coppa Italia di Serie C. Per quanto riguarda la Virtus Verona di Luigi Fresco, contro gli emiliani era sceso in campo un modulo 4-3-3 con i seguenti titolari: Giacomel; Lavagnoli, Rossi, Sirignano, Danieli, Vannucci; Cazzola, Danieli, Onescu; Odogwu, Manarini, Danti. L’Arzignano allenato da Alberto Colombo invece ha vinto contro il Modena schierando di partenza la squadra con il modulo 4-4-2 e questi titolari: Tosi; Tazza, Pasqualoni, Bachini, Barzaghi; Pattarello, Maldonado, Balestrero, Perretta; Cais, Rocco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA