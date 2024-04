DIRETTA/ Virtus Verona Pergolettese video streaming tv: meglio i veneti in passato (Serie C, 13 aprile 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA PERGOLETTESE: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta Virtus Verona Pergolettese, gara che sancirà il decimo testa a testa tra le due squadre. Fin qui i rossoblu sono arrivati a 4 vittorie contro le 2 dei gialloazzurri e i tre pareggi, esito che però dopo essersi verificato nelle prime due partite della storia si è rivisto solo nel 2021, 2-2 nel primo scontro nella nuova Serie C. Il Virtus Verona ha vinto metà delle sue gare con la Pergolettese in Serie D (3-0 l’andata e 2-1 il ritorno).

Fino a questo momento c’è un perfetto equilibrio di 3 vittorie in casa, due della Virtus e una della Pergolettese, e altrettanti successi in trasferta con i rossoblu autori di due di queste sfide. Solo una volta le squadre hanno segnato più di 3 gol: 26 settembre 2021, quinta giornata di Serie C, risultato finale di 2-2. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA VIRTUS VERONA PERGOLETTESE STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Virtus Verona Pergolettese di Serie C sarà trasmessa sui canali di Sky Sport e sulla piattaforma streaming di NOW TV per gli abbonati. In alternativa si potrà seguire il match insieme a noi che commenteremo la partita testualmente.

SFIDA EQUILIBRATA?

Seguiamo la diretta Virtus Verona Pergolettese valevole per la 36esima giornata di Serie C con il calcio d’inizio fissato alle 20.45 del 13 aprile 2024. I padroni di casa occupano attualmente la dodicesima posizione in classifica nel Girone A a quota 44 punti. L’ultima partita si è chiusa con una vittoria per 0-1 in casa della Triestina grazie al gol di Mehic. La zona playoff occupata dal Trento dista un solo punto e la sfida con la Pergolettese potrebbe risultare decisiva.

Tre partite senza vittoria, invece, per la Pergolettese che è uscita solo con un pareggio nella sfida interna con l’Arzignano. La classifica racconta alla squadra di Mussa un sedicesimo posto che porterebbe ai playout ma la salvezza dista solo due punti.

VIRTUS VERONA PERGOLETTESE: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo alle probabili formazioni della diretta Virtus Verona Pergolettese pronta a giocarsi sabato 13 aprile 2024 alle 20.45 allo Stadio Gavagnin. Luigi Fresco è ancora pronto ad affidarsi all’esperto Juanito Gomez in attacco e ad una generale riconferma della formazione che ha battuto la Triestina nell’ultima giornata.

Potrebbe cambiare qualcosa a centrocampo, invece Giovanni Mussa con Andreoli e Cerassani che lottano per una maglia dal primo minuto. Guiu dovrebbe rimanere l’unica punta faro dell’azione offensiva dei lombardi e con il compito di trovare la via del gol.

VIRTUS VERONA PERGOLETTESE, LE QUOTE

Vediamo le quote che vengono attribuite alla diretta Virtus Verona Pergolettese di Serie C sul sito di PokerStars: il segno 1 è quotato a 2,25mentre il suo opposto a 2,87. Il segno X che decreterebbe un pareggio porterebbe una moltiplicazione di 3,10 sull’importo scommesso.











