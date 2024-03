DIRETTA/ Virtus Verona Pro Sesto video streaming tv: non si pareggia mai! (Serie C, 1 marzo 2024)

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO SESTO: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Virtus Verona Pro Sesto evidenzia due squadre che stanno per scendere in campo in attesa del fischio del direttore di gara. Le ultime 5 partite non hanno segnalato nessun pareggio con le due formazioni sempre vittoriose l’una sull’altra. Lo storico delle ultime 5 sfide evidenzia ben due successi per i padroni di casa ma soprattutto tre da parte del Pro Sesto, di cui due lontano da casa. La prima sfida che vi proponiamo è quella giocata il 12 dicembre 2021 con il successo dei rossoblù con il risultato di 0-2. Decisivi i gol firmati da Lonardi e Danti. Pro Sesto che vince in trasferta il 16 Aprile 2022 grazie la rete di Adamoli, un minuto dopo l’espulsione di Faedo.

Nuova partita e nuovo successo in trasferta per i biancoblù, questa volta grazie alla rete al 91 di Capelli. Ancora un altro successo per il Pro Sesto, questa volta grazie alle reti di Bianco e Gerbi, quest’ultimo ex calciatore passato tra le primavere di Juventus e Sampdoria. L’ultima sfida dal punto di vista cronologico è quella della gara di andata terminata con il successo dei rossoblù grazie al gol dei primi tre minuti firmato da Metlika. (Marco Genduso)

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO SESTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire la diretta di Virtus Verona Pro Sesto bisognerà possedere un abbonamento alla televisione satellitare di Sky, l’emittente infatti detiene i diritti per questa stagione di Serie C e l’unico modo per vedere tutto il campionato sarà possedere questo abbonamento con l’abbonamento Calcio. Con le medesime modalità, essendo che NowTv fa parte dell’ecosistema Sky, sarà possibile seguire anche sulla piattaforma online questo match.

LA PRESENTAZIONE

Per questa diretta di Virtus Verona Pro Sesto si scontrano l’ottava forza del campionato contro la penultima e questo avverrà oggi 1 marzo 2024 alle ore 20,45. I padroni di casa giungono alla partita dopo due pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali contro la Fiorenzuola terminato 1-1.

Dall’altra parte, gli ospiti arrivano alla sfida reduce da quattro sconfitte consecutive, l’ultima delle quali è stata contro il Trento con il punteggio di 1-0. Entrambe le squadre cercano di ottenere punti preziosi per i rispettivi obiettivi in classifica, ma è chiaro che il Pro Sesto parte sfavorito dopo le recenti prestazioni.

VIRTUS VERONA PRO SESTO: PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni che precedono la diretta di Virtus Verona Pro Sesto, è probabile che per i veneti ci sia la presenza di Amadio sull’out di sinistra. Il giocatore è noto per il suo piede preciso e i suoi cross possono rappresentare una minaccia per qualsiasi difesa avversaria.

Per il Pro Sesto invece, ci si aspetta che Bruschi guidi l’attacco nella speranza di ritrovare la via del gol, visto che non segna da due partite. I suoi gol erano e sono fondamentali per le speranze degli ospiti di riuscire ad invertire la rotta.

VIRTUS VERONA PRO SESTO, LE QUOTE

Vediamo insieme le quote per la diretta di Virtus Verona Pro Sesto grazie al bookmaker Bwin: il segno 1 viene dato a 2,3 mentre la vittoria della squadra ospite a 2,1. Per quanto riguarda il segno X invece la quota si fissa sul 3.











