Diretta Virtus Verona Pro Vercelli/ Streaming video tv: squadre in ripresa! (Serie C)

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO VERCELLI: OSPITI FAVORITI!

Virtus Verona Pro Vercelli, che sarà diretta dal signor Giuseppe Rispoli, si gioca alle ore 18:00 di mercoledì 19 ottobre: al Gavagnin-Nocini si va in campo per la 9^ giornata nel girone A di Serie C 2022-2023. Abbiamo due squadre in difficoltà rispetto ai loro obiettivi, che però nelle ultime uscite sembrano aver trovato riscatto: di sicuro la Pro Vercelli, che è ancora a metà classifica ma se non altro ha vinto le ultime due gare, tra cui quella sul campo della Feralpisalò (poi ha superato il Piacenza) rimettendosi dunque in carreggiata, rispetto a un avvio in cui c’era stato un solo successo nelle prime sei giornate.

La Virtus Verona è penultima, va ancora a caccia della prima vittoria in questo campionato ma ha pareggiato le ultime due: importante dal punto di vista psicologico lo 0-0 dell’Euganeo contro il Padova, ma ora certamente serve un cambio di passo per ottenere la salvezza. Intanto staremo a vedere quello che succederà nella diretta di Virtus Verona Pro Vercelli; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche considerazione circa le scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme quelle che sono le probabili formazioni.

DIRETTA VIRTUS VERONA PRO VERCELLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Verona Pro Vercelli non sarà garantita nel nostro Paese: non ci sono infatti canali che trasmettano questa partita di Serie C in Italia, ma c’è comunque una modalità per seguire il match. A fornirla è infatti il portale Eleven Sports, che come noto si occupa integralmente del campionato di terza divisione: la visione di Virtus Verona Pro Vercelli sarà in diretta streaming video e potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo anche che i clienti Sky potranno seguire sul loro decoder il programma Diretta Gol, con le immagini e le reti in tempo reale dai campi collegati per questa 9^ giornata di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS VERONA PRO VERCELLI

Trattandosi di un turno infrasettimanale, nella diretta Virtus Verona Pro Vercelli potremmo vedere un po’ di turnover da ambo le parti. Luigi Fresco potrebbe mettere in campo Mazzolo e Faedo nella linea difensiva, eventualmente insieme a Cella e a protezione del portiere Siaulys, mentre sulle corsie laterali a centrocampo ci prova Santi a destra, che deve vincere la concorrenza di Daffara, mentre Nalini può comunque giocare a sinistra. In mezzo al campo possibile riposo per Hallfredsson: Turra o Visentini i candidati a prenderne il posto, Lonardi e Talarico potrebbero giocare ancora così come Danti, con Juanito Gomez che eventualmente lo può affiancare.

La Pro Vercelli di Massimo Paci si schiera con un 3-4-2-1: possibile conferma per Marco Perrotta e Cristini in difesa con l’inserimento di Masi, in porta giocherà Matteo Rizzo e in mediana abbiamo Renault che può agire a destra con Anastasio sull’altro versante, a comporre la cerniera mediana ecco invece Saco e Corradini insidiati soprattutto da Calvano. Per quanto riguarda la trequarti, i candidati sono Leonardo Gatto e Mustacchio; da verificare chi tra Della Morte e Vergara possa eventualmente partire dalla panchina, come prima punta il ballottaggio è tra Arrighini e Comi ma non vanno sottovalutati Gheza e soprattutto Guindo, che possono avere un’occasione.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere quale sia il pronostico che l'agenzia Snai ha tracciato sulla diretta Virtus Verona Pro Vercelli, partita valida la 9^ giornata nel girone A di Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 2,30 volte quanto messo sul piatto; il segno X su cui puntare per il pareggio porta in dote una somma che corrisponde a 3,00 volte l'importo che avrete scelto di investire, infine per il segno 2 a identificare il successo della formazione ospite abbiamo un valore che ammonta a 3,10 volte la giocata con questo bookmaker.











