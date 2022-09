Diretta/ Vis Pesaro Ancona, video streaming tv: scontro tra ambiziose (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO ANCONA: DERBY DI ALTA CLASSIFICA!

Vis Pesaro Ancona, in diretta sabato 24 settembre 2022 alle ore 17.30 presso lo Stadio Tonino Benelli di Pesaro, sarà una sfida valida per la quinta giornata del girone B di Serie C. Un derby marchigiano di alta classifica, uno scontro biancorosso che mette in palio punti importantissimi.

La Vis Pesaro ha raccolto otto punti nelle prime quattro partite, frutto di due vittorie e due pareggi. Nell’ultimo turno la formazione di casa ha ottenuto un 1-1 in casa del Pontedera, reti di Fedato e Petrovic. L’Ancona, invece, è a quota 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta interna per 0-1 contro il Gubbio, gol decisivo di Di Stefano.

VIS PESARO ANCONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Vis Pesaro Ancona, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Vis Pesaro Ancona esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO ANCONA

Spazio adesso alle probabili formazioni della diretta Vis Pesaro Ancona. I due allenatori sono alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, iniziamo dalla compagine di casa, schierata con il 4-3-3: Farroni, Ghazoini, Gavazzi, Bakayoko, Zoia, Di Paola, Coppola, Aucelli, Cusumano, Fedato, Cannavo. Stesso modulo anche per la formazione ospite: Perucchini, Mezzoni, Bianconi, De Santis, Martina, Paolucci, Gatto, Simonetti, Di Massimo, Spagnoli, Moretti.











