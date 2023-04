DIRETTA VIS PESARO CARRARESE/ Video streaming tv: partita senza troppa tradizione

DIRETTA VIS PESARO CARRARESE: I TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della partita in diretta Vis Pesaro Carrarese soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Biancorossi e gialloblu si sono sfidati per tre volte, tutte e tre le gare disputate in Serie C negli ultimi due campionati. Il bilancio è dalla parte dei toscani: 1 pareggio e 2 vittorie per la Carrarese, pesaresi ancora a secco.

Video/ Cesena Vis Pesaro (2-0) gol e highlights: vittoria bianconera (Serie C)

Partiamo dal campionato 2021-2022: gara d’andata terminata 0-0 e gara di ritorno vinta 4-1 dalla Carrarese con le reti di Figoli, Doumbia, Bramante e Battistella, inframezzate dal timbro di Acquadro. Infine, la gara d’andata di questo campionato del 17 dicembre 2022: risultato di 3-0 per i gialloblu con doppietta di Cicconi e gol di Della. (Aggiornamento di MB)

Video/ Carrarese Lucchese (2-1) gol e highlights: Pelagatti decide la sfida (Serie C)

DIRETTA VIS PESARO CARRARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vis Pesaro Carrarese sarà trasmessa sui canali di Sky Sport per coloro che sono abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente ha infatti inserito la partita di Serie C Girone B nel suo palinsesto, sia nella formula integrale sia in quella di Diretta Gol. Non è però l’unica opzione per vedere la gara valida per l’ultima giornata. La visione di Vis Pesaro Carrarese sarà disponibile anche in diretta streaming video per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento a Eleven Sports, la piattaforma che detiene i diritti di tutto il campionato, nonché a DAZN, che in Italia ha stipulato con quest’ultima un accordo di subdistribuzione. La visione sarà disponibile su tutti i dispositivi abilitati: Smart Tv, smartphone, tablet e computer.

DIRETTA/ Cesena Vis Pesaro (risultato finale 2-0): vittoria meritata dai bianconeri

VIS PESARO CARRARESE: OSPITI FAVORITI!

La diretta di Vis Pesaro Carrarese, in programma quest’oggi a partire dalle 14.30 allo Stadio Tonino Benelli, non ha ormai molto da dare al campionato di Serie C Girone B. Le sorti delle due squadre, infatti, sono già scritte. I padroni di casa dovranno affrontare i play-out per ottenere la salvezza, mentre gli ospiti andranno a caccia della promozione attraverso la lotteria dei play-off. Dalla gara valida per l’ultima giornata, però, dipendono i due piazzamenti in classifica.

La Carrarese infatti si trova attualmente al quarto posto della classifica a quota 62. Un aggancio all’Entella è ormai impossibile, ma dovrà difendersi dalle squadre dietro, ovvero Gubbio e Pontedera, che intendono guadagnare posizioni per avere una griglia più favorevole. In zona retrocessione, invece, è tutto ancora da decidere. La Vis Pesaro, allo stato attuale, essendo diciassettesima, giocherebbe la partita di ritorno in casa contro il San Donato. A separare le due squadre, tuttavia, sono soltanto 2 punti, per cui la situazione è completamente in bilico.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO CARRARESE

Le probabili formazioni di Vis Pesaro Carrarese mostrano che, in occasione dell’ultima giornata del campionato di Serie C Girone B, le due squadre dovranno fare i conti con alcune assenze. I padroni di casa, in particolare, non avranno a disposizione St Clair, squalificato per condotta antisportiva, nonché dell’infortunato Di Paola. Tra gli ospiti invece sono da valutare le condizioni di Rovida e Giannetti, che hanno accusato dei problemi fisici in settimana e dunque non sono al meglio, mentre non ci sarà sicuramente lo Della Latta, squalificato per somma di ammonizioni. I due allenatori chiederanno ai rispettivi giocatori un’ultimo sforzo prima delle fasi extratime della stagione.

La Vis Pesaro, reduce da una sconfitta, dovrebbe comunque schierare un 3-4-3 così strutturato: Farroni; Bakayoko, Gavazzi, Tonucci; Ghazoini, Valdifiori, Astrologo, Zoia; Fedato, Pucciarelli, Ngom. La Carrarese invece dovrebbe confermare sostanzialmente confermare il 3-5-2 visto nello scorso turno, che ha portato ad una vittoria: Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Cerretelli, Mercati, Bozhanaj, Cicconi; Capello, Bernardotto.

QUOTE VIS PESARO CARRARESE

Le quote di Vis Pesaro Carrarese non possono che dare per favoriti i toscani, dato il gap nella classifica di Serie C Girone B. Quelle offerte dall’agenzia di scommesse Sisal, in particolare, offrono la vittoria dei padroni di casa – con il segno 1 – a 3.30, mentre un successo degli ospiti – con il segno 2 – è proposto a 2.05. Il pari – con il segno X – è quotato infine a 3.10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA