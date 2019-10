Diretta Vis Pesaro Gubbio/ Streaming video tv: padroni di casa favoriti (Serie C)

La domenica della 12^ giornata di Serie C girone B si apre, tra le altre gare, con la diretta tra Vis Pesaro e Gubbio. I padroni di casa sono in un buon momento, due vittorie consecutive che hanno allontanato dalla zona rossa gli uomini di Pavan che ora sono a quota 14 a soli due punti dalla zona play-off. Al contrario il Gubbio in classifica è in penultima posizione con 7 punti e in questo campionato non ha ancora conosciuto il sapore della vittoria. Non incassa molte sconfitte la squadra di mister Torrente, solo 4, ma la sfilza di 7 pareggi ottenuti fin qui ha contribuito poco al rilancio in classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Vis Pesaro Gubbio non sarà disponibile sui canali tradizionali della televisione, ma sappiamo che le partite di Serie C sono trasmesse dall’emittente elevensports.it. Sarà dunque qui che potrete seguire anche la sfida di oggi con il solito sistema della diretta streaming video, e dovrete fornivi di dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone; ricordiamo che è possibile sottoscrivere un abbonamento stagionale al portale, oppure di volta in volta acquistare il singolo evento ad un prezzo fissato.

PROBABILI FORMAZIONI VIS PESARO GUBBIO

In attesa di gustarci la diretta di Vis Pesaro Gubbio ecco uno scorcio sulle probabili formazioni e le ultime delle due compagini impegnate in campo. I padroni di casa hanno ottenuto 6 punti in questa settimana, grazie al turno infrasettimanale, conquistando la vittoria in casa contro il Piacenza per 1-0 e violando, mercoledì, il Mancini di Fano per 2-0 grazie alle reti di Misin e Lazzari. È proprio Misin l’arma in più di mister Pavan che al contrario deve sistemare il centrocampo che a Fano non ha brillato. Le reti sono arrivate grazie a degli spunti individuali, peraltro approfittando di una difesa non esente da colpe. La costruzione del gioco latita e sono mancati giocatori di qualità che sulla trequarti fanno la differenza. Il turno sulla carta pare agevole e può rappresentare l’occasione giusta per andare alla ricerca, oltre che del risultato, anche di un gioco più fluido e convincente. Sono le stesse parole di mister Pavan a confermare che la vittoria di Fano, un derby comunque sentito, è arrivata senza però aver prodotto una bella partita.

Se il gioco non è un ancora un compagno di viaggio stabile del Pesaro, i risultati comunque arrivano e lo dimostrano i 14 punti in classifica. La stessa cosa non succede invece a Gubbio che in settimana ha perso anche Cesaretti, tra l’altro autore del vantaggio contro l’Imolese al primo minuto di gioco. Nel turno infrasettimanale, nel pareggio tra le mura amiche del Barbetti, l’1-1 contro l’Imolese ha fatto registrare l’infortunio del giocatore rosso-blu in un scontro di gioco. La frattura dell’arcata zigomatica ha reso necessario un intervento chirurgico e sarà tutta da valutare la sua eventuale presenza domenica a Pesaro. Il punto conquistato non ha smosso la classifica e nel confronto diretto con l’Imolese non è servito a nessuna delle due compagini che si trovano sempre nella parte più bassa della classifica.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Malgrado la classifica suoni diversamente, i pronostici della diretta di Vis Pesaro Gubbio sono più che mai incerti. La vittoria dei padroni di casa non appare così scontata, essendo quotata a 2.65 secondo la Snai, ma ciò che maggiormente sorprende sono le quotazioni del segno X e del 2, sono fissate rispettivamente a 2.95 e 2.70, per un possibile colpaccio esterno che non sembra così improbabile e porterebbe nelle casse rosso-blu la prima vittoria della stagione.



