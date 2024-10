DIRETTA VIS PESARO PINETO: I TESTA A TESTA

Passiamo alla diretta di Vis Pesaro Pineto da un punto di vista storico, cerchiamo infatti di capire chi delle due può avere il favore del pronostico dalla loro e chi invece ha bisogno di macinare vittorie per non perdere la rivalità. Siamo ancora ai capitoli iniziali della storia tra Vis Pesaro e Pineto però, contiamo infatti sole due partite risalenti alla scorsa stagione. Il computo totale dice che una vittoria è stata della squadra di casa di oggi mentre l’altra un pareggio per 1-1 con le reti di Zagnoni prima, e Teraschi poi.

Lo stato di forma invece è abbastanza sottotono per entrambe le squadre. La Vis Pesaro ha perso tre delle ultime cinque partite pareggiandone una e vincendo le altre due. Manca un po’ continuità per portare la squadra verso gli obiettivi stagionali, mentre il Pineto si trova in una situazione analoga con una sola vittoria ma ha pareggiato in due occasioni cosi come le sconfitte. Sembra una partita molto equilibrata, sarà cosi anche per statistiche? Vediamolo insieme nel prossimo aggiornamento della diretta di Vis Pesaro Pineto. (agg. Gianmarco Mannara)

VIS PESARO PINETO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Il nono turno del campionato di Serie C sarà come di consueto trasmesso sia da Sky che da NOW, ovvero le detentrici dei diritti esclusivi per tutte le gare della categoria per la stagione 2024/2025 e la diretta Vis Pesaro Pineto non fa certo eccezione. Nello specifico, la sfida sarà visibile sul canale 254 di Sky così come in streaming su Sky Go ed è inoltre possibile che il match faccia parte della diretta gol comprendente tutti le partite in programma alle ore 17:30.

VIS PESARO PINETO, SI CERCA UN NUOVO SUCCESSO

La diretta Vis Pesaro Pineto in programma domenica 13 ottobre 2024 presso lo stadio Tonino Benelli e valida per la nona giornata del girone B della Serie C 2024/2025 sarà un’occasione per entrambe le squadre di ritrovare il successo che manca da almeno quattro gare se si guarda soltanto ai biancorossi. La truppa di Stellone vuole ottenere di più rispetto al pareggio maturato lo scorso weekend in casa del Sestri Levante quando era stata riacciuffata in rimonta dai liguri.

Discorso simile per il Pineto, la cui panchina dovrebbe essere affidata a Maiuri o a Tisci, che se dovesse accaparrarsi i 3 punti potrebbe anche compiere un salto importante in classifica nel tentativo di abbandonare le posizioni a ridosso della zona retrocessione già in questa fase dell’annata. Ricordiamo infine che la partita sarà arbitrata da Gabriele Restaldo, proveniente dalla sezione AIA di Ivrea.

VIS PESARO PINETO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Aspettando il fischio di inizio della diretta Vis Pesaro Pineto, proviamo a ragionare su quelle che potranno essere le probabili formazioni per questa partita della nona giornata di Serie C. Nello specifico, il tecnico di casa Roberto Stellone potrebbe decidere di puntare ancora su un modulo che prevede il 3-4-1-2 come schieramento, senza però poter contare su Neri, uscito dopo pochi minuti nella gara giocata in Liguria venendo sostituito dal suo compagno Palomba.

In attacco Cannavo non aveva convinto a pieno venendo sostituito da Okoro nella ripresa ma potrebbe comunque essere riconfermato al fianco di Nicastro. Sul fronte opposto, il 3-4-3 è il modulo che era stato adottato nella sfida poi persa contro il Gubbio ma gli elementi su cui puntare non dovrebbero cambiare, prestando piuttosto maggiore attenzione alla fase difensiva mantenendo un atteggiamento positivo e volenteroso lungo tutto l’arco dell’incontro.

DIRETTA VIS PESARO PINETO, LE QUOTE

L’esito della della diretta Vis Pesaro Pineto risulta abbastanza scontato se si prova ad analizzare quelli che sono i pronositici forniti dalle principali agenzie di scommesse sportive tramite le quote fornite. Per Snai, la Vis Pesaro dovrebbe avere vita abbastanza facile contro i rivali di giornata pagando appena 2.05 il successo interno mentre il Pineto dovrà darsi da fare per strappare il pareggio, quotato a 2.95, oppure se vorrà addirittura vincere, con il 2 pagato invece a 3.65. Pure Lottomatica che Betsson forniscono gli stessi numeri per questo match.