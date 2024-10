VIDEO SESTRI LEVANTE VIS PESARO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Giuseppe Sivori le compagini di Sestri Levante e Vis Pesaro si bloccano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i biancorossi cercano di cominciare bene la partita proponendosi in zona offensiva immediatamente al 9′ con un tiro tuttavia impreciso di Paganini.

I minuti passano e i vissini perdono in maniera prematura Neri, sostituito da Palomba già verso il 12′ a causa di un infortunio, ma questo episodio non condiziona la squadra di mister Stellone che si riaffacciano in avanti al 27′ con Orellana, incappando in ogni caso nella parata di Anacoura. I rossoblu ci riprovano con Nunziatini al 34′ sebbene rischino grosso sulla traversa colta da Palomba al 35′.

Nel secondo tempo i marchigiani ricominciano alla grande sbloccando appunto il risultato già al 48′ con il gol firmato da Paganini, sotto porta raccogliendo l’assist offertogli da Nicastro sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nel finale il Sestri continua a credere nel pari e, dopo il salvataggio di Valentini su Bove al 59′, ci pensa Parravicini a ripristinare l’equilibrio con la rete segnata al 65′ tramite un colpo di testa vincente sugli sviluppi del calcio di punizione di Clemenza.

La Vis rimane pure in inferiorità numerica dall’87’ per colpa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Coppola. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Aleksandar Djurdjevic, proveniente dalla sezione di Trieste, ha estratto il cartellino giallo per nove volte ammonendo rispettivamente Furno al 43′, Parravicini al 57′ e Giorno al 90’+5′ da un lato, Bove al 28′, Nicastro al 30′, Palomba al 62′, Coppola al 64′ ed all’87’, con conseguente rosso ed espulsione, ed Okoro al 90’+7′ dall’altro. Il punto conquistato in questo ottava giornata di campionato permettono al Sestri Levante di salire a quota 8 ed alla Vis Pesaro di raggiungere gli 11 punti nella classifica del girone B della Serie C.

