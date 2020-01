Diretta Viterbese Catania/ Streaming video tv: in zona playoff (Serie C)

Viterbese Catania, diretta dall’arbitro Francesco Meraviglia della sezione Aia di Pistoia, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 26 gennaio 2020, presso lo stadio Enrico Rocchi di Viterbo per la ventitreesima giornata del girone C della Serie C 2019-2020. Arriviamo a Viterbese Catania dopo il turno infrasettimanale di mercoledì, che ha portato notizie eccellenti ai siciliani, capaci di vincere per 3-1 contro l’Avellino in un periodo decisamente non facile per la società. La Viterbese invece ha pareggiato 0-0 sul campo della Paganese: di conseguenza la classifica parla di 29 punti per la Viterbese e 33 per il Catania, che fanno dunque entrambe parte di quel folto gruppo dio squadre alla ricerca di un posto nei playoff. Dal sesto posto in giù infatti ci sono tante formazioni racchiuse in pochi punti, tra le quali appunto Viterbese e Catania: potremmo dunque parlare di uno scontro diretto, la posta in palio sarà assai importante…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Viterbese Catania; tuttavia sappiamo che tutte le partite della Serie C sono trasmesse dal portale elevensports.it che, ormai per la sesta stagione consecutiva, fornisce in abbonamento o acquistando il singolo evento tutte le gare della terza divisione del calcio italiano (Coppa Italia compresa) in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE CATANIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Viterbese Catania. Per i padroni di casa allenati da mister Calabro potemmo ipotizzare un modulo 4-3-1-2 con Pini estremo difensore e davanti a lui la retroguardia a quattro formata da De Giorgi, Zanoli, Besea e Baschirotto. Ecco poi a centrocampo il possibile terzetto formato da Bensaja, Sibilia ed Errico, infine il reparto offensivo della Viterbese potrebbe prevedere Molinari sulla trequarti alle spalle dei due attaccanti Tounkara e Bunino. La replica del Catania di mister Lucarelli dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 4-2-3-1: Furlan estremo difensore protetto dalla retroguardia a quattro con Calapai, Marchese, Mbende e Pinto. In mediana ecco la coppia formata da Rizzo e Biagianti, mentre sulla linea della trequarti dovrebbero agire Di Molfetta, Curcio e Sarno alle spalle della prima punta Curiale.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Viterbese Catania, basandoci sulle quote fornite dall’agenzia Snai. C’è grande equilibrio, tanto è vero che il segno 1 è quotato a 2,55 mentre con il segno 2 si sale appena di pochissimo, a quota 2,70. L’ipotesi più remunerativa per gli scommettitori sarebbe invece il segno X, che è quotato a 3,10 volte la posta in palio.



