Diretta Vitesse Roma/ Streaming video tv: l’andata degli ottavi (Conference League)

DIRETTA VITESSE ROMA: TRASFERTA OLANDESE PER MOURINHO

Vitesse Roma, in diretta dal GelreDome di Arnhem alle ore 18:45 di giovedì 10 marzo, si gioca per l’andata degli ottavi di finale della Conference League 2021-2022. I giallorossi tornano a giocare in Europa dopo tre mesi: aver vinto il girone davanti al Bodo/Glimt – nonostante un punto in due partite e un 1-6 contro i norvegesi – è stato un ottimo affare perché ha evitato le fatiche del playoff a una squadra che nel corso della stagione ha avuto i suoi problemi e non sta viaggiando fortissimo, ma ha comunque battuto l’Atalanta nell’ultima di campionato tornando in corsa per il quarto posto, e ora in Conference League vuole fare strada.

Probabili formazioni Vitesse Roma/ Quote: Felix Afena-Gyan sarà protagonista?

Il Vitesse in questa competizione ha chiuso il girone al secondo posto dietro il Rennes; costretto dunque al turno intermedio, lo ha superato contro il Rapid Vienna rimontando il ko per 1-2 nella capitale austriaca con un 2-0 casalingo. Nel campionato olandese non ha chissà quale rendimento, ma è comunque una squadra che potrebbe mettere in difficoltà José Mourinho se non altro qui al GelreDome; vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Vitesse Roma, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA/ Empoli Roma Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Lozza!

DIRETTA VITESSE ROMA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI CONFERENCE LEAGUE

La diretta tv di Vitesse Roma viene trasmessa su Sky Sport Uno: l’andata degli ottavi di Conference League verrà dunque fornita sui canali della nostra televisione ma sarà un appuntamento riservato ai possessori di un abbonamento al satellite, che dovranno selezionare il numero 201 del loro decoder e, come sempre, potranno anche godere dell’alternativa data dal servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e, grazie all’applicazione Sky Go, può essere attivato su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Probabili formazioni Vitesse Roma/ Diretta tv: il dubbio legato a Pellegrini

PROBABILI FORMAZIONI VITESSE ROMA

Il 3-4-1-2 di Thomas Letsch per la diretta Vitesse Roma dovrebbe avere poche sorprese: in porta avremo Houwen, davanti a lui una linea difensiva formata da Oroz, Rasmussen e Doekhi che è stata offensivamente decisiva nel 4-1 al NEC Nijmegen, poi due laterali che alzeranno la loro posizione e dovrebbero essere Dasa e Manhoef, con Yapi e De Regt come prime alternative. In mezzo al campo ecco Tronstad e Bero, con Domgjoni che invece dovrebbe alzare la sua posizione agendo sulla trequarti (è favorito su Gboho); davanti, Baden Frederiksen ha un passato nella Juventus Primavera, e farà coppia con Openda.

Nella Roma le scelte saranno legate agli impegni contro Udinese e soprattutto Lazio: questa sera per esempio Kumbulla e Mkhitaryan, squalificati per la Dacia Arena, dovrebbero essere in campo. In difesa possibile spazio a Viña con riposo per Gianluca Mancini o Smalling (in porta confermato Rui Patricio), poi Maitland-Niles ed El Shaarawy favoriti per le corsie laterali mentre a centrocampo Veretout potrebbe tornare titolare giocando insieme a Sérgio Oliveira, a meno che Mourinho scelga di puntare su Edoardo Bove. Davanti Shomurodov ha una piccola possibilità di sostituire Abraham; più facile la conferma dell’inglese, con il già citato Mkhitaryan e Afena-Gyan alle sue spalle.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a studiare le quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico sulla diretta Vitesse Roma. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore pari a 3,65 volte quanto messo sul piatto, abbiamo poi l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) che vi farebbe guadagnare una somma equivalente a 3,80 volte la vostra giocata e infine il segno 2 per il successo della Roma, che è chiaramente favorita avendo una quota corrispondente a 1,92 volte quello che avrete scelto di mettere sul piatto con questo bookmaker. Come finirà veramente la diretta Vitesse Roma? Non ci resta che aspettare il fischio d’inizio…



© RIPRODUZIONE RISERVATA