Diretta Vuelta 2019/ Streaming video e tv: orario, percorso e vincitore (8^ tappa)

Dopo le magnifiche montagne affrontate ieri dove è stato l’iridato Valverde il trionfatore, ecco che la Vuelta 2019 torna in diretta oggi sabato 31 agosto 2109 per una frazione decisamente più “tranquilla” dal punto di vista altimetrico. Oggi infatti i corridori della classica spagnola affronteranno la 8^ tappa, che l’organizzatore della Vuelta Escartin definisce “collinare”: di fatto non saranno pochi i saliscendi presenti nei 166,9 km previsti oggi dalla partenza di Vallas alla linea del traguardo di Igualada. Nel confronto con la frazione di ieri questa sarà certo un banco di prova meno impegnativo: quello che ci vuole per i big della classifica, tenuto conto che già nelle prime frazioni della corsa iberica abbiamo lasciato per strada parecchi nomi di peso. In ogni caso gli uomini di classifica oggi non staranno a guardare troppo, anche perchè in graduatoria i gap sono minimi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA VUELTA 2019 (8^ TAPPA)

Per seguire la Vuelta 2019 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN. I collegamenti per la ottava tappa Valls-Igualada avranno inizio già alle ore 15.00 sul canale tematico per seguire tutte le fasi salienti di questa nuova frazione. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche Sky Go. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2019, 8^ TAPPA VALLS IGUALADA: IL PERCORSO

In attesa della diretta della 8^ tappa della Vuelta 2019 da Valls a Igualada, dobbiamo certo subito ricordare a tutti gli appassionati i dati fondamentali per seguire km per km le imprese dei nostri beniamini sulle strade spagnole. Oggi infatti il via ufficiale all’ottava tappa verrà dato alle ore 13,12, mentre l’arrivo del vincitore sulla linea del traguardo è previsto intorno le ore 17,30. Volendo poi chiarire il percorso di questa affascinante frazione, ricordiamo subito che ad attendere i partecipanti alla Vuelta 2019 saranno oggi parecchi saliscendi anche impegnativi, ma un solo Gran Premio della Montagna. Dopo un primo tratto pianeggiante alla partenza ecco che la tappa si comincerà a farsi altimetricamente interessante dopo i primi 20 km. Il primo punto di interesse sarà però solo superati i 100 km con il punto sprint di Sant Joan de Vilatorrada. Concentrati verso il traguardo gli elementi più interessanti del percorso: al 132 km dei quasi 167 previsti, infatti avremo l’inizio della salita per il Gpm di seconda categoria di Puerto de Montserrat, salita da 7,4 km con una pendenza media di 6,6%. Solo dopo la discesa ci sarà il traguardo finale di Igualada, dove verrà incoronato il vincitore della tappa della Vuelta 2019.



