Diretta Vuelta 2020/ Streaming video e tv: ancora una frazione per velocisti!

DIRETTA VUELTA 2020: OGGI SI VA IN PIANURA…

Siamo anche oggi, venerdi 30 ottobre 2020, in diretta con la Vuelta 2020 per la decima tappa, prevista tra Castro Urdiales e Suances, tutta dedicata alle ruote veloci. Dopo le grandi emozioni vissute già ieri nella frazione ben piatta che ha visto il trionfo postumo di Ackermann (Bennett è stato squalificato), ecco che pure oggi saranno i velocisti i veri protagonisti del grande giro spagnolo: i corridori infatti saranno chiamati ad affrontare ben 185 km, ma tutti in piano e lunga la spettacolare costa cantabrica. A dare movimento alla giornata, oltre che lo spettacolare panorama, anche un piccolo Gran premio della Montagna di terza categoria, che sicuramente spezzerà l’equilibrio a circa una sessantina di km dal traguardo finale di Suances: sarà l’ultima occasione per gli sprinter di mettersi in mostra e per i big di prendere fiato, prima che la Vuelta torni a salire, già da domani.

DIRETTA VUELTA 2020 IN STREAMING VIDEO DAZN: COME SEGUIRE LA 10^ TAPPA

Per seguire la Vuelta 2020 in diretta tv, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulla piattaforma di DAZN. I collegamenti per la decima tappa, da Castro Urdiales a Suances, avranno inizio già alle ore 14,35 sul canale tematico per seguire la prova nelle sue fasi più calde. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2020: IL PERCORSO DELLA 10^ TAPPA

Prima di analizzare compiutamente il percorso della decima giornata della Vuelta 2020, occorre informare gli appassionati che oggi il via della frazione da Castro Urdiales sarà previsto alle ore 12.45: il probabile arrivo al traguardo del vincitore invece è stato previsto attorno alle ore 17.20. Venendo al percorso che oggi i corridori della corsa rossa dovranno affrontare, abbiamo già detto che oggi sarà tappa completamente piatta ma pure molto lunga, da 185 km, che probabilmente verrà affrontata a tutta velocità (anche se probabilmente sarà bene conservare un po’ le energie per le prossime salite). Dalla partenza di Castro Urdiales la corsa attraverserà tutta la costa cantabrica, passando vicino anche a Santander, non incontrando ostacoli altimetrici. Sarà solo nella seconda metà del tracciato che le cose si movimenteranno un poco: al 125 km infatti sarà Gpm di terza categoria di Alto de San Cipriano, ovvero una salita da 4.3 km dove la pendenza media sarà del 5%. Di fila ecco poi il punto sprint di Cabezon de la Sal e poi l’ultima trentina di km un poco mossi fino al traguardo di Suances: qui ricordiamo la piccola salita negli ultimi 2000 metri, con una pendenza del 5% che potrebbe aggiungere pepe alla volata finale.



