Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv: 13^ tappa dedicata alle ruote veloci

DIRETTA VUELTA 2021: OGGI VELOCISTI PROTAGONISTI

Spazio alla diretta della Vuelta 2021: oggi venerdi 27 agosto 2021 si accende la 13^ tappa dell’iconica corsa spagnola e davvero non vediamo l’ora di dare la parola alla strada, dove pure protagoniste saranno oggi le ruote veloci. Da Belmez fino a Villanueva de la Serena, per 203.7 km praticamente tutti in piano, da percorrere nella bella ma calda regione dell’Estremadura: è questo quello che ci offre oggi la diretta della Vuelta 2021.

Una frazione dunque impegnativa, ma altimetricamente “facile” dopo le colline di ieri, senza grandi scossoni e dove ovviamente saranno di scena i velocisti, pronti a dare il meglio di sè in quel che è una delle ultime frazioni piatte della corsa. Come ha ricordato Escartin, oggi sarà una giornata impegnativa per le squadre che oltre a proteggere i capitani, dovranno capire come organizzarsi per 200km sotto il sole cocente della Spagna.

COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA DELLA VUELTA 2021 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV?

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2021: IL PERCORSO DELA 13^ TAPPA

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Vuelta 2021 per la 13^ tappa, va prima precisato che oggi la partenza da Balmez è fissata per le ore 12.18 ma vi saranno alcuni km neutralizzati prima del via ufficiale: il probabile arrivo del vincitore la traguardo di Villanueva de la Serena è atteso invece attorno alle ore 17.30. Parlando ora del percorso che ci attende oggi, come abbiamo accennato, non vi saranno grandi sorprese: dal via all’arrivo saranno poco più di 200 km in piano, con qualche saliscendi a movimentare la corsa, ma nulla di altimetricamemte rilevante e ovviamente non vi saranno gran premi della montagna.

Nonostante il gran caldo, ci attendiamo una frazione semplice e molto veloce, dove sarà difficile riposare. Da segnalare come punto di interesse il traguardo sprint (valido anche per gli abbuoni) posto al 192.5 km a Don Benito: da aggiungere che negli ultimi chilometri servirà fare attenzione a curve strette e rettilinei dove, complice l’alta velocità, potremmo osservare anche cadute di gruppo.



