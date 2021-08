Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv: frazione mossa e a Cordoba… (12^ tappa)

DIRETTA VUELTA 2021 TAPPA 12

Siamo in diretta con la Vuelta 2021, anche oggi giovedi 26 agosto 2021: siamo a metà della seconda settimana della gara a tappe spagnola e ormai abbiamo scollinato la metà della manifestazione iberica. Per i big della classifica è tempo dunque di dare il tutto per tutto in strada, anche nella 12^ tappa, in programma oggi da Jaen a Cordoba, di ben 175 km, tendenzialmente in collina: questo anche se oggi le fughe da lontano potrebbero rubare il palcoscenico.

Il percorso assai movimentato, con appena due gran premi della montagna di lieve entità, posti però nella seconda parte del tracciato (dove pure sarà posto un circuito da ripetere due volte attorno alla città di Cordoba), potrebbe infatti favorire qualche nome a sorpresa, partito dalle retrovie. Non ci pare dunque una frazione per la Vuelta 2021 affatto scontata e complice anche il meteo, davvero il colpo di scena potrebbe essere oggi dietro l’angolo: chissà che ci dirà la strada!

COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA DELLA VUELTA 2021 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV?

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

VUELTA 2021: IL PERCORSO DELLA 12^ TAPPA

Impazienti di dare la parola solo alla strada spagnola, pure per la diretta della Vuelta 2021 per la 12^ tappa, serve subito ricordare agli appassionati che oggi, giovedi 26 agosto 2021, la partenza da Jaen sarà data alle ore 12.56, con qualche chilometro neutralizzato: il probabile arrivo al traguardo del vincitore della frazione è previsto invece a Cordoba attorno alle ore 17.30. Date queste prime indicazione, andiamo ad esaminare ora nel dettaglio il percorso, lungo ben 175 km da Jaen a Cordoba che oggi ci attende. Come abbiamo accennato prima di tratta di una frazione mossa: dopo una prima parte in discesa, ma con pendenze miti, i corridori arriveranno già al 106 km a Cordoba, dove effettueranno un primo passaggio sul traguardo: qui è previsto pure un punto sprint.

Di nuovo usciti dalla città i nostri beniamini affronteranno immediatamente la salita al Gpm di 3^ categoria dell’Alto de San Jeronimo, che prevede una doppia ascesa, di cui l’ultima di 13 km al 3.3% di pendenza media. Di fila una ripida discesa, fino al traguardo di Cordoba (2^ passaggio) per poi salire di nuovo, al secondo Gpm di 2^ categoria dell’Alto de 14%, ascesa da 7.2 km con pendenze del 5.6%. Ancora una ripida discesa fino poi al traguardo finale di Cordoba, al 175 km: qui ci attendiamo gran scintille nella volata finale e chissà che qui qualche outsider possa prendersi la gloria.



