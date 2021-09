Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv, 17^ tappa: ben 4 Gran premi della montagna!

DIRETTA VUELTA 2021: 17^ TAPPA DAVVERO IMPEGNATIVA

Sono riflettori puntati sulla diretta della Vuelta 2021 anche oggi mercoledì 1 settembre 2021, per la 17^ tappa, prevista oggi da Unquera a Lagos de Covadonga. Siamo ormai nelle fasi più calde dell’iconica corsa spagnola e per inaugurare l’ultima settimana, ecco che la direzione ha previsto, dopo la frazione riservata ai velocisti di ieri, una tappa ben particolare, articolata, movimentata, lunga e dall’esito affatto scontato: questo pur attraversando strade e pendii in gran parte ben noti, anzi dei “classici” per la Vuelta.

Lunga 185.8 km, la frazione odierna prevede 4 salite tutte ben distanziate, spesso note, tranne una: la Collada Llomena che pure risulta completamente inedita nella storia della corsa iberica. Per la diretta della Vuelta 2021, oggi ci attende dunque una frazione impegnativa e imprevedibile: certo da non perdere.

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 17^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: IL PERCORSO DELLA 17^ TAPPA

Pronti a dare il via alla diretta della 17^ tappa della Vuelta 2021, dove pure potrebbero esserci gran sorprese anche nella classifica generale (dove a dominare dopo ieri è ancora Eiking), pure prima serve dare le prime indicazioni per seguire la frazione. In tal senso segnaliamo subito che la partenza della corsa è prevista da Unquera alle ore 12.10, ma saranno alcuni chilometri neutralizzati subito: il probabile arrivo del vincitore al traguardo di Lagos de Covadinga è previsto per le ore 17.30 circa. Volendo pure ora analizzare da vicino le particolarità del tracciato, lungo ben 185.8 km, vediamo che al via sarà partenza in piano: pure dopo pochi km già si comincerà a salire visto che al 37 km è atteso il primo Gran premio della montagna della giornata, con l’Altu de Hortiguenu, di 3^ categoria (5.3 km con tendenza media del 4.7%). Scollinato sarà una discesa piuttosto tranquilla, che porterà la corsa iberica ad superare per due volte dallo stesso versante la cima inedita della Vuelta de La Collada Llomena: sarà un Gpm di 1^ categoria, di 7.6 km e con pendenze medie del 9.3 % e punte del 14%.

Scollinato per la seconda volta, i corridori entreranno nella parte finale della 17^ tappa e torneranno su strade maggiormente note: da qui infatti saranno impegnative discese e nuovi tratti in pianura (punto sprint a 163 km al Cangues d’Onis), fino alla salita finale, dove sarà posto il traguardo. Ecco dunque il Gpm fuori categoria del Lagos de Covadonga, un’ascesa di 12.5 km con pendenze medie del 6.9% ma punte anche del 20% nel suo tratto centrale. Sarà dunque l’ultima salita a decidere poi il trionfatore della 17^ tappa: chissà che accadrà in strada!.



