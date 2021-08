Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv 16^ tappa: percorso pianeggiante (31 agosto)

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO IDEALE PER UNA VOLATA

La diretta della Vuelta 2021 ci propone la 16^ tappa: martedì 31 agosto si riparte dopo il giorno di riposo e avremo la Laredo-Santa Cruz de Bezana, con inizio alle ore 12:49. Si tratta di un percorso pianeggiante, senza particolari scossoni: una tappa dunque ideale per un arrivo in volata, e che almeno sulla carta non dovrebbe modificare la classifica e le gerarchie in termini di maglia rossa. Ricordiamole allora, queste gerarchie: la classifica della Vuelta 2021, anche dopo la vittoria di Rafal Majka domenica, vede al comando Odd Christian Eiking.

Il norvegese della Intermarche comanda con 54 secondi di vantaggio su Guillaume Martin e 1’36’’ su Primoz Roglic, che naturalmente resta il grande favorito per la vittoria finale ma deve recuperare terreno. In quarta posizione il primo “padrone di casa” è Enric Mas, tra i big nella Top 10 anche i due colombiani Miguel Angel Lopez e Egan Bernal così come Adam Yates, ma per loro i distacchi sembrano già ampi. Vedremo in ogni caso quello che succederà nella diretta della Vuelta 2021 per la 16^ tappa, che ora possiamo andare a studiare più approfonditamente.

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 16^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: IL PERCORSO DELLA 16^ TAPPA

Come abbiamo detto, la 16^ tappa della Vuelta 2021 si presenta pianeggiante: in partenza e per i primi 100 chilometri di fatto non si sale mai, se non per toccare i 160 metri di Riaño che potrebbero dare un po’ di fastidio e permettere di selezionare il gruppo. Il punto più difficile arriva intorno al chilometro 106: qui infatti la Vuelta 2021 arriverà a Alto de Hijas con i suoi 351 metri, e allora qualche incursione utile per provare a muovere la classifica ci potrebbe anche essere. Da lì si scende, per poi tornare a 110 metri (Villanueva de la Peña) e arrivare senza ulteriori problemi verso il traguardo. La tappa dovrebbe arrivare tra le 17:30 e le 17:45, e come detto ci aspettiamo che, se un’eventuale fuga non sarà riuscita ad avere la meglio, ci sia un arrivo in volata; in termini generali comunque la 16^ tappa della Vuelta 2021 dovrebbe consentire agli uomini di classifica di riposare in vista del gran finale. Questo sulla carta, poi c’è sempre la possibilità che qualcuno decida di attaccare per recuperare qualche secondo o minuto sui rivali…



