Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv: 2^ tappa Caleruega-Burgos Gamonal

DIRETTA VUELTA 2021: OGGI PROTAGONISTI I VELOCISTI!

Si accenderà oggi, domenica 15 agosto 2021 la diretta della Vuelta 2021 per la seconda tappa, prevista dunque da Caleruega fino a Burgos Gamonal. Dopo dunque la prova a cronometro di apertura che ha dato la prima forma alla classifica della Vuelta, ecco che si torna sulle strade spagnole per una frazione tutto sommato molto tranquilla a livello altimetrico, dove pure i protagonisti annunciati saranno i velocisti. I ben 166.7 km fino al traguardo finale di Burgos Gamonal infatti non presentano asperità e difficoltà altimetriche e dunque sarà ottima occasione per gli sprinter di mettersi in mostra, come pure per le squadre per cominciare a far vedere la propria solidità e organizzazione interna. Da aggiungere però che il colpo di scena oggi potrebbe essere dietro l’angolo e non è da escludere che sia qualche outsider a prendersi la gloria, in qualche fuga da lontano: siamo solo al debutto della Vuelta 2021 e i big avranno più avanti occasioni per alzare la voce.

DIRETTA VUELTA 2021/ Primoz Roglic ha vinto la 1^ tappa, è maglia rossa!

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Segnaliamo subito che per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Diretta Vuelta 2020/ Ackermann vince la 18^ tappa! Primoz Roglic campione!

DIRETTA VUELTA 2021: IL PERCORSO DELLA 2^ TAPPA

Pur impazienti di dare il via alla strada, per la diretta della Vuelta 2021 è opportuno ora esaminare nel dettaglio il percorso di questa seconda frazione e ancor prima ricordare che il via è atteso oggi alle ore 13.32 che l’arrivo del vincitore al traguardo finale è previsto attorno le ore 17.30. Come accentato prima, per la seconda tappa della Vuelta 2021, in diretta oggi da Caleruega e Burgos Gamonal, ci aspettano ben 166.7 km praticamente tutti in linea: partendo dai 930m sl di Caleruega, di fatto la corsa mai supera di molto tale livello (e eppure scende particolarmente) e comunque non sono previsti Gran premi della montagna o rilievi di alcun genere (ma appena pocissime salitelle, davvero non determinanti). Non vi saranno dunque grandi sorprese oggi in strada, anche se pure ricordiamo che al 150 km è atteso un punto sprint di Tardajos. Da segnalare che pure sulla cartina il percorso si annuncia un poco tortuoso e sarà comunque opportuno per tutti fare grande attenzione, anche ai possibili ostacoli posti sulla strada

LEGGI ANCHE:

Diretta Vuelta 2020/ David Gaudu ha vinto la 17^ tappa, trionfo per Primoz Roglic!

© RIPRODUZIONE RISERVATA