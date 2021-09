Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv: 20^ tappa davvero movimentata!

DIRETTA VUELTA 2021: PENULTIMA TAPPA!

Eccoci in diretta con la Vuelta 2021 per la 20^ tappa, oggi sabato 4 settembre 2021: siamo al penultimo atto di questa magnifica edizione della corsa spagnola e con la frazione da Sanxenxo a Mas Castro de Herville siamo pronti a vivere una giornata entusiasmante sulle strade della regione della Galizia. Sulla carta infatti si presenta come una frazione molto divertente per gli spettatori, che pure potrebbe riservarci anche qualche colpo di scena per la classifica finale della Vuelta 2021, prima della cronometro conclusiva di Madrid.

Se pure al termine della frazione di ieri leader era Primoz Roglic, saldamente attaccato alal maglia rossa e con un buon vantaggio alle spalle pure va detto che non possiamo escludere qualche tentativo di colpaccio da parte degli altri big. Potrebbe dunque succedete tutto, o quasi di tutto per la diretta della Vuelta 2021: non ci resta che dare la parola alla strada e scoprirlo, fino al traguardo di Mas Castro de Herville.

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 20^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: IL PERCORSO DELLA 20^ TAPPA

Impazienti di dare il via alla diretta della Vuelta 2021 per la 20 tappa, da Sanxenxo a Mas Castro de Herville, lunga ben 202,2 km, pure serve ricordare agli appassionati che oggi la partenza è prevista per le ore 11.47 (ma solo alle ore 12.03 ci sarà il via ufficiale) e che il possibile arrivo a traguardo del vincitore è atteso attorno alle ore 17.30. Raccontando ora del percorso previsto oggi, si può dire subito che si prospetta molto divertente: dopo una prima parte relativamente piatta, la corsa si animerà e diventerà una serie di piccola “classica” con ben cinque gran premi della montagna previsti in rapida sequenza e che non si annunciano particolarmente impegnativi, fino all’arrivo in alita a Castro de Herville.

Andando nel dettaglio ecco che al via sarà un lungo tratto quasi in piano, con diversi saliscendi che per non rappresenteranno un problema per il gruppo e che continueranno fino a circa metà del percorso: dal km 100 invece si farà sul serio. Ecco infatti al 11 km il primo gol di giornata, di 3^ categoria, l’Alto de Vilachan, un salita da 6.5 km al 5.4% di pendenza, e superato ecco che si tornerà a salire con l’Alto de Mabia, al 126 km, un gran premio di 2^ categoria che prevede un’ascesa da 6 km al 5.7% di pendenza. Ancora non ci sarà tregua per la corsa con il Gpm di 1^ categoria del Alto de Mougas (9.8 km al 6.4% di pendenza ma punte anche del 10.2 nella parte iniziale) e subito dopo con l’Alto de Prado, di 2^ categoria, posto al 176 km, con 5.5 km di salita al 6.3 % (nel mezzo pure il punto sprint di Baiona). L’ultima fatica sarà al traguardo con l’Alto de Castro de Herville, salita da 9.7 km con pendenza media del 4.8% ma dove pure nella sua parte centrale sono previsti strappi da 10-16% di pendenza: un bell’ostacolo, che certo provocherà scintille in strada.



