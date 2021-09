Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv: frazione adatta agli attaccanti (19^ tappa)

DIRETTA VUELTA 2021: FRAZIONE DI MEDIA MONTAGNA, SARÀ FUGA?

Siamo ancora in diretta per la Vuelta 2021 anche oggi, venerdi 3 settembre 2021: sotto ai riflettori oggi la 19^ tappa, prevista dunque da Tapia a Monforte de Lemos e lunga ben 191,2 km dove pure sarà terreno fertile per gli attaccanti. Dopo il tappone di montagna occorso ieri che ha concesso a la vittoria finale a Miguel Angel Lopez. che ha visto la riconferma in prima posizione nella classifica generale di Primoz Roglic (a soli pochi giorni dal traguardo di Madrid), ecco che la Vuelta 2021 ci prospetta per oggi una frazione definita di “media montagna”, dove saranno parecchie salite e discese, ma tutte non eccessivamente impegnative e dove pure saranno i velocisti i grandi protagonisti.

Dopo le fatiche di ieri i gruppo infatti si presenterà in strada oggi esausto e desideroso di conservare le ultime forze: saròà dunque occasione propizia per la fuga da lontano, che potrebbe premiare anche qualche outsider della corsa iberica. In ogni caso la 19^ tappa della Vuelta, in diretta oggi, sarà da non perdere.

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 19^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: IL PERCORSO DELLA 19^ TAPPA

Diamo dunque subito le prime indicazioni per seguire al meglio la diretta della Vuelta 2021 per la 19^ tappa. Ricordiamo infatti che oggi la partenza da Tapia è prevista per le ore 12.11, ma pure saranno alcuni km neutralizzati e il via ufficiale verrà dato solo alle ore 12.29: il probabile arrivo al traguardo di Monforte de Lemos del vincitore è invece atteso attorno alle ore 17.30. Andando ora ad esaminare nel dettaglio il percorso della 19^ tappa, ben vediamo che si tratta di un tracciato movimentato, specie nella prima parte, ma con salite non proibitive: anche se dopo la tappona di montagna d ieri, parecchie gambe saranno “di legno”. Si parte dunque da Tapia e dopo pochi km in piano, ecco che si comincia a salire, perchè già al 22^ km abbiamo il primo Gpm di giornata, di terza categoria, l’Alto da Sela d’Entorcisa (9.9 km com pendenze medie del 3.9%).

Scollinato pure i corridori continueranno a salire fino al Gpm di seconda categoria di Alto da Garganta (una salita da 10.3 km al 5.6%) e superato finalmente si scenderà, sia pure di poco: già a 60 km infatti ci attende il terzo e ultimo gran premio di giornata, l’Alto de Barbeitos, che prevede un’ascesa di ben 11.8 km con pendenze medie del 3.8%. Superato anche questo ostacolo, la corsa comincerà a scendere sia pure in maniera molto graduale: saranno ancora diversi saliscendi fino almeno a metà del tracciato e di fila pure attendiamoci qualche scossa fino al traguardo finale di Monforte de Lemos. Da aggiungere come punto di interesse, il traguardo sprint posto al 163 km a Oural.



