Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv: 3^ tappa, arrivo in salita

DIRETTA VUELTA 2021: TAPPA PER SCALATORI!

Al terzo giorno, la Vuelta 2021 propone già il suo primo arrivo in salita: frazione da non perdere, la terza tappa Santo Domingo de Silos-Picón Blanco di 202,8 km sarà notevole sia per il chilometraggio sia per la durezza del finale, di conseguenza comincerà a dirci qualcosa in più sulle gerarchie fra gli uomini di classifica alla caccia del trono di Primoz Roglic, vincitore delle ultime due edizioni della Vuelta.

Non stupisce trovare una frazione dura già nei primi giorni, ricordiamo ad esempio una vittoria di Vincenzo Nibali ad Andorra proprio nella terza tappa della Vuelta nel 2017, dunque ecco che sicuramente anche oggi sarà una tappa che attirerà l’attenzione di tutti gli appassionati, perché il finale è davvero difficile. In vista di tappe come questa si dice che potrebbero farci capire chi non vincerà la Vuelta, di certo i big dovranno già recitare da protagonisti, altrimenti rischieranno di perdere terreno sulla inedita e assai impegnativa salita verso l’arrivo in cima al Picón Blanco. Oggi la diretta Vuelta 2021 si annuncia dunque stuzzicante, scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere.

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 3^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO 3^ TAPPA

Primo arrivo in salita, non serve aggiungere altro per capire che adesso è doveroso, per introdurci al meglio alla diretta Vuelta 2021 della terza tappa Santo Domingo de Silos-Picón Blanco di 202,8 km, andare a presentare più nel dettaglio le caratteristiche del lungo percorso che attende la carovana del Giro di Spagna. La partenza avrà luogo da Santo Domingo de Silos alle ore 12.18 e già nei primi chilometri avremo diversi saliscendi, fra cui il Puerto del Manquillo (km 39,2) sarà identificato come Gran Premio della Montagna di terza categoria. Tutto sommato però potremmo definire il percorso facile fino allo sprint intermedio di Medina de Pomar, al km 166,6. Poco dopo si cambia passo: innanzitutto ci sarà il Puerto de Bocos (km 182,8), altra salita di terza categoria che però sarà resa più vivace dalla presenza di uno sprint con abbuoni in vetta, poi naturalmente sarà la volta della salita finale che porterà la Vuelta 2021 dal centro abitato di Espinosa de Los Monteros fino all’arrivo in quota del Picón Blanco. Si tratterà di un Gpm di prima categoria, caratterizzato da 7,6 km di lunghezza e una pendenza media al 9,3%. Salita dunque perfetta per gli scalatori e in alcuni tratti micidiali, visto che si toccherà per ben due volte una punta di pendenza massima al 18%. Stasera potremo capire meglio le gerarchie della Vuelta 2021…



