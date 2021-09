Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv: tappa durissima di montagna!

DIRETTA VUELTA 2021: 18^ TAPPA DECISIVA

Spazio alla diretta della Vuelta 2021 anche oggi, giovedi 2 settembre, per la 18^ tappa, prevista dunque da Salas ad Alto d’El Gamoniteiru e lunga solo 162,2 km. Dopo i gran colpi di scena occorsi ieri, con pure il cambio al vertice della classifica tra Eiking e Roglic, ecco che la corsa a tappe spagnola torna sotto ai riflettori con una frazione di grande montagna, certo tra le più attese ma anche le più difficili di questa questa edizione 2021 della manifestazione iberica.

Con 4 Gran premi della montagna, di cui due di prima categoria e l’arrivo in salita su una cima fuori categoria all’Altu d’El Gamoniteiru, la 18^ tappa si presenta come tra le più complicate: raramente abbiamo visto un tale dislivello nella storia della Vuelta ed è facile pensare che le sorti della corsa spagnola possano venir decise oggi. Sicuramente ci attende una frazione di grandissimo spettacolo: staremo a vedere che cosa accadrà per la diretta della Vuelta 2021.

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 18^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2021: IL PERCORSO DELLA 18^ TAPPA

Pur impazienti di dare il via alla diretta della Vuelta 2021 per vivere una delle frazioni più complicate e impegnative di sempre, pure serve dare qualche riferimento per non perdersi nulla della 18^ tappa. Segnaliamo dunque subito che oggi la partenza da Salas è attesa per le ore 12.38, ma di fatto verrà dato il via ufficiale solo alle ore 13.07: il probabile arrivo del vincitore sul traguardo dell’Altu d’El Gamoniteiru è previsto attorno alle ore 17.30. Dati gli orari, vediamo ora nel dettaglio che ci riserva il percorso, che come abbiamo detto piuttosto breve ma veramente impegnativo. A Salas sarà una partenza completamente in piano, dove pure sarà subito gran lotta tra gli attaccanti: presto comunque sii comincerà a salire e al 44^ km comincerà ufficialmente l’ascesa al gran premio della montagna di prima categoria del Puerto de San Llaurienzu, una salita da 9.9 km con pendenza media del 8.6% (ma strappi anche del 13%), cui si scollinerà al 54,1 km.

Da qui sarà ripida discesa, fino al punto sprint di Barzana, dove subito dopo comincerà la seconda salita della giornata, al Gpm di 1^ categoria di Altu de la Cobertoria: qui sarà salita da7.9 km con pendenze medie del 8.6% ma pure punte superiori al 10 %. Scollinato sarà il momento di tirare il fiato su un falso piano lungo circa una trentina di km: di fila i corridori affronteranno il Gpm di 2^ categoria dell’Altu la Sega o del Cordal, che pure prevede un’ascesa da 12,2 km con pendenze del 3.8%. Qui ci si scalderà solo i muscoli prima di affrontare la salita finale, alla cui cima ci sarà la linea del traguardo: è il gran premio della montagna fuori categoria dell’Altu d’El Gamoniteiru, ascesa inedita e spezza gambe, che prevede una salita di ben 14.6 km con pendenza media del 9.8% e punte anche dell’11-14%. Una salita terribile, che non concederà soste e che certo ci regalerà grandissime emozioni.



