Diretta Vuelta 2021/ Streaming video tv 11^ tappa: breve ma tosta (25 agosto)

DIRETTA VUELTA 2021: INCOGNITA VENTO!

La diretta Vuelta 2021 oggi, mercoledì 25 agosto, ci terrà compagnia con una frazione breve ma da non sottovalutare, perché l’undicesima tappa Antequera-Valdepeñas de Jaén di 133,6 km sarà appunto corta, ma con un percorso che regalerà numerose insidie. Non una tappa di alta montagna, perché avremo un solo GPM di seconda categoria, ma diversi saliscendi, l’incognita del vento, la salita vicino al traguardo, la successiva discesa e per finire uno strappo per giungere fin sulla linea dell’arrivo a Valdepeñas de Jaén.

DIRETTA VUELTA 2021/ Storer vince la 10^ tappa! Roglic abdica, maglia rossa a Eiking!

Insomma, conquistare la vittoria di tappa non sarà affatto facile oggi e la diretta Vuelta 2021 potrebbe anche regalarci colpi di scena per la classifica generale, perché c’è la possibilità di fare la differenza, anche se ovviamente non saranno distacchi terribili salvo imprevisti. Bisognerà dunque stare in campana, sempre pronti a sfruttare le occasioni favorevoli ed evitare invece possibili difficoltà, che potrebbero verificarsi perché le insidie sono tante. Portiamo ancora una volta l’esempio di Primoz Roglic, che l’anno scorso vinse la Vuelta con tanti successi e abbuoni in tappe miste, di cui quella di oggi è un esempio perfetto, come anche settimana scorsa all’Alto de la Montaña de Cullera, dove si era messo molto bene in mostra anche il nostro Andrea Bagioli. Non sarà affatto facile conquistare il successo pure sull’arrivo di Valdepeñas de Jaén…

DIRETTA VUELTA 2021/ Capolavoro di Caruso! Roglic a podio con la maglia rossa

DIRETTA VUELTA 2021 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 11^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2021, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video, per gli abbonati tramite Eurosport Player oppure anche DAZN. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina ufficiale è Vuelta a España, mentre l’account ufficiale Twitter è @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

Diretta Vuelta 2021/ Video streaming tv 8^ tappa: ha vinto Jakobsen! Superato Dainese

DIRETTA VUELTA 2021: PERCORSO 11^ TAPPA

Frazione decisamente insidiosa oggi pur nella sua brevità (nettamente la più corta fra le tappe in linea), dunque andiamo a scoprire che cosa ci riserverà nel pomeriggio la diretta Vuelta 2021 analizzando con attenzione il percorso della undicesima tappa Antequera-Valdepeñas de Jaén di 133,6 km. La partenza avrà luogo da Antequera alle ore 14.15 in considerazione della brevità del percorso, che però non offrirà mai un metro di pianura. Continui saliscendi, talora anche piuttosto impegnativi, e l’incognita vento saranno le caratteristiche di tutto il percorso della tappa 11 della Vuelta 2021, che poi si farà più difficile dopo lo sprint intermedio in località Alcala la Real, dopo 102,5 km. Nel finale avremo infatti la salita del Puerto de Locubin, che sarà un GPM di seconda categoria al km 125,8 della frazione, al termine di un’ascesa di 8,8 km al 5% di pendenza media, che avrà naturalmente grande importanza perché lo scollinamento sarà a meno di 8 km dal traguardo e metterà pure in palio abbuoni. Poi ci sarà la discesa, ma attenzione perché per raggiungere l’arrivo di Valdepeñas de Jaén gli ultimi 2 km saranno tutti in salita, con punte negli ultimi 1000 metri anche oltre il 20% di pendenza massima. Ne vedremo davvero delle belle…



© RIPRODUZIONE RISERVATA