DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv 17^ tappa: l’ultima volta sull’Angliru… (13 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: IL PRECEDENTE

L’ultima volta che la diretta della Vuelta ha previsto l’arrivo sull’Angliru era il 2020: curiosamente il primo novembre, ma il Giro di Spagna era stato posticipato per il Covid e dunque erano anche diverse le condizioni climatiche nello scalare questa vetta. Sia come sia, la tappa partiva da Pola de Laviana ed era più corta rispetto a quella di oggi, vale a dire 109 chilometri; Primoz Roglic era in maglia rossa con lo stesso tempo di Richard Carapaz, con terzo Daniel Martin a 25 secondi. Sull’Angliru l’aveva spuntata Hugh Carty: il britannico era arrivato in solitaria, precedendo Aleksandr Vlasov e Enris Mas di 16 secondi.

Carapaz era riuscito a strappare 10 secondi a Roglic, vestendo la maglia di primo in classifica; Carty si era portato al terzo posto, il giorno dopo la cronometro individuale avrebbe rimesso (definitivamente) lo sloveno della Jumbo-Visma in maglia rossa davanti a Carapaz e a un Carty che aveva retto molto bene l’onda d’urto della corsa contro il tempo. Come detto oggi le condizioni sono diverse rispetto ad allora; vedremo dunque cosa succederà sull’Angliru, e in generale nella diciassettesima tappa per la diretta della Vuelta 2023. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VUELTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 17^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023 il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023 sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

ECCO L’ANGLIRU!

La diretta della Vuelta 2023 per la 17^ tappa sarà entusiasmante: mercoledì 13 settembre si parte alle ore 13:40 con la Ribadesella/Ribeseya-Altu de l’Angliru, 124,5 chilometri e dunque tappa breve ma di straordinaria intensità, soprattutto nel finale. Dice già tutto la località d’arrivo: l’Angliru, a differenza del Tourmalet scalato lo scorso venerdì e che ha fatto quest’anno il suo esordio alla Vuelta, è una delle salite classiche del Giro di Spagna, potremmo dire la vetta regina della corsa a tappe che anche oggi potrebbe definire qualcosa a livello di classifica, con i tre Jumbo-Visma che devono “decidere” se giocarsela liberamente o seguire le strategie interne.

La diretta della Vuelta 2023 dunque avrà un finale epico, almeno sulla carta: gli uomini di classifica potranno sfruttare l’Altu de l’Angliru che evoca ovviamente grandi imprese, ci aspettiamo attacchi, contrattacchi e duelli almeno sulla rampa che chiuderà questa diciassettesima tappa ma in realtà anche prima, se non altro per preparare il terreno. Aspettando adesso che la diretta della Vuelta 2023 ci faccia compagnia, proviamo a indicare i punti salienti nel percorso di questa Ribadesella/Ribeseya-Altu de l’Angliru, studiando altimetria e cammino verso il gran finale per capire anche quello che potrebbe succedere in strada.

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 17^ TAPPA

La diciassettesima tappa della Vuelta 2023 inizia già in salita: nei primi 60 chilometri a dire il vero si tratta di un’ascesa graduale anche se costante, si passa da Arriondas per poi arrivare a Infiesto e infine a Nava, 242 metri sul livello del mare. Qui, iniziano le difficoltà di giornata: c’è una leggera discesa che ci porta verso San Martin del Rey Aurelio e poi ecco la prima scalata verso l’Alto de la Colladiella, dove è posto un GPM di prima categoria che potrebbe già creare un’interessante selezione tra i corridori.

Senza pause, sostanzialmente, si scende al traguardo volante di Figareo e poi ecco la seconda salita, l’Alto de la Cordal con altro GPM di prima categoria. Discesa ripida, e poi ci siamo: inizia la scalata dell’Angliru, un dislivello di 1200 metri in un tratto di strada che misura circa 12 chilometri. Ascesa terribile dunque, per chiudere la diciassettesima tappa della Vuelta 2023: sarà interessantissimo scoprire quello che succederà tra poco, noi speriamo ovviamente che i grandi protagonisti di questo Giro di Spagna se la giochino sul serio…

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Sepp Kuss (Usa) in 57h18’10’’

2. Jonas Vingegaard (Den) +0’29’’

3. Primoz Roglic (Slo) +1’33’’

4. Juan Ayuso (Esp) + 2’33’’

5. Enric Mas (Esp) +3’02’’

6. Marc Soler (Esp) + 3’28’’

7. Mikel Landa (Esp) +4’12’’

8. Aleksandr Vlasov (Rus) +4’58’’

9. Cian Uijtdebroeks (Bel) +5’38’’

10. Joao Almeida (Por) +8’43’’











