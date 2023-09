DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv 18^ tappa: parola ai big (oggi giovedì 14 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: PARLANO I BIG

Aspettando la diretta della diciottesima tappa della Vuelta 2023, mettiamo in copertina le dichiarazioni dei big, cioè nello specifico Primoz Roglic e Sepp Kuss, rispettivamente vincitore ieri sull’Angliru e maglia rossa di leader in classifica generale. Roglic, dopo il prestigioso successo, aveva affermato con evidente soddisfazione: “Ho sempre l’impressione che invecchiando si migliori un po’! Non è stata una giornata tattica. Sull’ultima salita, il punto in cui sono partito, è così duro e così ripido… Ho fatto il mio tempo e la salita ha fatto la differenza. Nel momento in cui ho sentito che la velocità stava calando, sono andato in testa e ho fatto il mio ritmo fino in cima”.

Forse però è ancora più felice Sepp Kuss, ancora leader della Vuelta 2023: “Sono davvero felice. Quando ho tagliato il traguardo pensavo di aver perso la maglia. E non ero nemmeno triste, perché ho dato il meglio di me sulla salita. Quando ho saputo di avere ancora la maglia, sono rimasto un po’ sorpreso. Oggi è una giornata dalle strane sensazioni, ma non in senso negativo. È stata un’altra giornata con i miei due forti compagni di squadra, ma che sono anche miei amici”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 18^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023 il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023 sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

TANTI SALISCENDI!

Non si respira nella diretta della Vuelta 2023: ieri l’Angliru, oggi giovedì 14 settembre la 18^ tappa sarà la Pola de Allande-La Cruz de Linares di 179 chilometri, dunque tracciato decisamente più lungo ma altrettanto impegnativo, anche se non avremo magari le vette raggiunte ieri soprattutto nel finale. La partenza è prevista alle ore 12:47, attenzione perché questa diciottesima tappa potrebbe anche raggiungere le cinque ore di durata: dipenderà naturalmente dal ritmo, ma di sicuro dopo le tappe “transitorie” avremo un altro giorno potenzialmente decisivo per definire la classifica generale e quelle delle altre maglie.

Siamo del resto nella parte conclusiva della Vuelta 2023: domenica ci sarà l’arrivo a Madrid e questo significa che è la quartultima tappa del Giro di Spagna, ma potremmo facilmente dire la terzultima visto che la ventunesima sarà come sempre la passerella finale. Dunque, oggi scopriremo quello che succederà nella Vuelta 2023, segnata dalla grave crisi di Remco Evenepoel e dal dominio della Jumbo-Visma come squadra, ma che come detto nella sua diciottesima tappa potrebbe ancora regalare qualche emozione.

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 18^ TAPPA

Andiamo allora a scoprire il percorso della diciottesima tappa, che tra poco inizierà per la diretta della Vuelta 2023. I primi 40 chilometri sono pianeggianti, poi la strada comincia a salire e sarà un continuo saliscendi per tutto il giorno: il primo GPM è l’Alto de las Estacas ed è di seconda categoria, poi discesa abbastanza ripida per arrivare a Belmonte e falsopiano che conduce a Riera e da qui al Puerto de San Lorenzo, GPM di prima categoria e dunque ascesa che potrebbe scompaginare le carte in tavola e regalarci qualche bella emozione, sperando che gli uomini di classifica facciano le loro mosse.

A quel punto saremo a metà della diciottesima tappa: altra discesa, altro GPM (terza categoria) sull’Alto de Tenebredo, poi il finale è per scalatori: il GPM di prima categoria sul Puerto de La Cruz de Linares porta a una discesa da affrontare con molta attenzione ma decisamente da selezione, quindi di nuovo su per gli ultimi 8 chilometri che portano al traguardo con un altro GPM di prima categoria. Insomma: magari non sarà l’Angliru, ma la costanza e i cinque GPM ci terranno incollati alla diretta della Vuelta 2023, e vedremo allora cosa succederà in strada…

CLASSIFICA VUELTA 2023: LA TOP 10

1. Sepp Kuss (Usa) in 60h34’21”

2. Jonas Vingegaard (Den) +0’08”

3. Primoz Roglic (Slo) +1’08”

4. Juan Ayuso (Esp) +4’00”

5. Mikel Landa (Esp) +4’16”

6. Enric Mas (Esp) +4’30”

7. Cian Uijtdebroeks (Bel) +6’43”

8. Aleksandr Vlasov (Rus) +7’38”

9. Joao Almeida (Por) +9’26”

10. Santiago Buitrago (Col) +11’26”











