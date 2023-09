DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv: prima volta sul Tourmalet (13^ tappa oggi 8 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: LA PRIMA VOLTA

La diretta della Vuelta 2023 ci presenta l’ascesa al Col du Tourmalet: come già detto, la vetta debutta in questo giro a tappe. Sarebbe già dovuto avvenire nel 2020, ma all’epoca c’era ancora la pandemia di Covid: inizialmente fissato come arrivo per la 6^ tappa, il Tourmalet era stato cancellato per le leggi francesi che vietavano gli assembramenti, dunque il percorso della giornata era stato modificato. Tre anni dopo, ecco finalmente il Col du Tourmalet anche alla Vuelta: possiamo nell’attesa ricordare l’ultima volta in cui è stata scalata questa cima al Tour de France, che ha invece spesso ospitato questa vetta.

Era il 2021, ma il Tourmalet non aveva fatto da punto di arrivo: la tappa era la Pau-Luz Ardiden, 130 chilometri. L’aveva vinta Tadej Pogacar, con due secondi di vantaggio su Jonas Vingegaard arrivato insieme a Richard Carapaz: curiosità, era stato lo stesso ordine di arrivo del giorno precedente e sostanzialmente con gli stessi distacchi, cosa che aveva dato a Pogacar un vantaggio enorme sul danese (5’45’’) con Carapaz a chiudere lo stesso ordine di classifica. Una grande prova di forza dello sloveno, che aveva battuto ancora i due grandi rivali e si era anche preso la maglia a pois degli scalatori. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VUELTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 12^ TAPPA

C’È IL TOURMALET!

La tredicesima tappa della Vuelta 2023 sarà uno spettacolo: venerdì 8 settembre partenza alle ore 13:50, la Formigal Huesca La Magia-Col du Tourmalet è lunga 135 chilometri ma è una di quelle tappe destinate a cambiare la classifica, e magari chi indosserà la maglia rossa domani. Si scala il Tourmalet, arrivando a 2100 metri di altitudine; quella è la vetta simbolo della Vuelta 2023 e lo sarà per la prima volta, ma sarà solo il punto di arrivo di una giornata devastante, nella quale si continuerà a salire e dunque davvero gli uomini di classifica hanno una grande occasione per sferrare attacchi che cambino la geografia della corsa.

Nella diretta della Vuelta 2023 abbiamo visto che per il momento i big si sono nascosti: ricordiamo la vittoria di Primoz Roglic nella tappa in cui Sepp Kuss ha preso la maglia rossa, poi a dire la verità non è successo molto nelle tappe in cui si sarebbe potuto muovere qualcosa, e per il momento un altro punto interessante è stato la cronometro in cui Remco Evenepoel ha guadagnato su tutti i rivali per la vittoria finale. Oggi però cambia tutto, o potenzialmente può cambiare: non resta che aspettare per scoprire quello che succederà nella tredicesima tappa della Vuelta 2023.

DIRETTA VUELTA 2023: IL PERCORSO DELLA 13^ TAPPA

Lo abbiamo già detto: la tredicesima tappa della Vuelta 2023 sarà un grande spettacolo. Si parte già con una salita verso Puerto de Portalet, con un GPM di terza categoria; poi giù in discesa per un dislivello di 1000 metri, ma arrivati a Laruns non c’è tempo per tirare il fiato: un salitone di 16 chilometri ci porta al Col d’Aubisque, arriviamo a 1700 metri di altitudine dove è piazzato un GPM di categoria massima. Sarà questa la prima grande rampa da affrontare nella diretta della Vuelta 2023, e la prima in cui potrebbe già nascere una selezione.

Il punto è che non è finita qui: il Col de Spandelles presenta un GPM di prima categoria, non impossibile ma che comunque va a rimettere la strada in salita senza concedere pause. A Pierrefitte-Nestalas abbiamo un traguardo volante, ed ecco arrivare il Tourmalet: una salita di fatto di 20 chilometri arrivando a 2115 metri, una pendenza incredibile nella quale i corridori di classifica dovranno dimostrare di essere presenti. La tredicesima tappa della Vuelta 2023 dunque potrebbe essere davvero quella della verità…

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Sepp Kuss (Usa) 42h51’20’’

2. Marc Soler (Esp) +0’26’’

3. Remco Evenepoel (Bel) + 1’09’’

4. Primoz Roglic (Slo) + 1’32’’

5. Lenny Martinez (Fra) +2’02’’

6. Joao Almeida (Por) +2’16’’

7. Jonas Vingegaard (Den) +2’22’’











