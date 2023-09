Diretta Vuelta 2023, classifica/ Streaming video tv: 11^ tappa al via, si comincia! (oggi 6 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: 11^ TAPPA AL VIA!

Finalmente ci siamo: la undicesima tappa della Vuelta 2023 sta per cominciare. Possiamo brevemente ricordare che l’anno scorso questa frazione, disputata il 31 agosto, era stata la El Pozo Alimentacion-Cabo de Gata, percorso di 191,2 chilometri: una tappa buona per un arrivo in volata, e infatti così era andata. Si arrivava anche allora dalla cronometro, vinta da Remco Evenepoel che aveva così incrementato il suo vantaggio in classifica; nella undicesima tappa della Vuelta i big si erano riposati, lasciando che fossero i velocisti a giocarsi il successo a Cabo de Gata.

Successo che era poi andato a Kaden Groves, che aveva domato Danny Van Poppel e Tim Merlier; per l’australiano della BikeExchange era stata la prima e unica vittoria in quella corsa a tappe. La classifica generale naturalmente non era cambiata: Evenepoel al comando con 2’41’’ su Primoz Roglic e 3’03’’ su Enric Mas. Adesso però bisogna tornare a parlare di oggi, perché finalmente i corridori sono sulla linea della partenza a Lerma e dunque noi ci mettiamo comodi, aspettando le grandi emozioni della undicesima tappa: per la diretta della Vuelta 2023 si inizia davvero! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VUELTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 11^ TAPPA

La diretta tv della Vuelta 2023 è fornita da Eurosport, e di conseguenza l’appuntamento sarà riservato agli abbonati alla televisione satellitare: il canale principale è infatti presente al numero 210 del decoder, mentre per Eurosport 2 bisogna selezionare il 211. In assenza di un televisore sarà possibile seguire le immagini della undicesima tappa anche in diretta streaming video: in questo caso bisognerà attivare l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone ma Eurosport fa parte anche del pacchetto DAZN, ed è dunque accessibile ai clienti di questa piattaforma.

VUELTA 2023: LE POLEMICHE

A margine della diretta della Vuelta 2023, che sta per consegnarci la sua 11^ tappa, non possiamo fare a meno di ricordare le tante polemiche che hanno già caratterizzato questo grande giro. Pronti via, la cronosquadre della prima tappa ha suscitato parecchi dissensi da parte dei corridori, con Remco Evenepoel che ha pubblicamente espresso il suo disappunto per una tappa corsa al buio e sotto l’acqua, in condizioni molto pericolose. Lo stesso Evenepoel ha poi vinto la terza tappa ad Arinsal, ma urtando una donna dopo il traguardo è caduto e si è ferito al volto, per fortuna senza particolari conseguenze ma evidenziando una zona di arrivo abbastanza stretta e posta appena dopo una curva.

Poi le neutralizzazioni: ha lasciato perplessi soprattutto quella di domenica, a ben due chilometri dall’arrivo, a causa di un po’ di fango sulla salita conclusiva. Il pensiero generale è stato che gli organizzatori avrebbero potuto risolvere la situazione in fretta e senza particolari patemi, ma si è deciso così; in ragione di questo, sono aumentati i punti di domanda sulla cronosquadre. Sia come sia, lo spettacolo della Vuelta 2023 va avanti: naturalmente la speranza è che oggi non si debba assistere ad altre neutralizzazioni o episodi spiacevoli, ma che i grandi protagonisti se la possano davvero giocare. (agg. di Claudio Franceschini)

VUELTA 2023: FINALE INSIDIOSO!

Alle ore 13:15 di mercoledì 6 settembre scatta la undicesima tappa della Vuelta 2023: si corre la Lerma-La Laguna Negra Vinuesa, un percorso lungo 163,5 chilometri che si presenta pianeggiante, ma con un finale che potrebbe nascondere insidie e rimescolare la classifica. Ricordiamo che ieri abbiamo vissuto la cronometro di Valladolid: unica corsa contro il tempo e dunque abbastanza importante, ma che ovviamente lascia anche tutto aperto in vista delle montagne che arriveranno nella terza settimana, e che ci diranno verosimilmente chi si prenderà definitivamente la maglia rossa vincendo la corsa a tappa.

Intanto nella diretta della Vuelta 2023 di oggi bisogna capire cosa aspettarsi: diciamo che questa può essere considerata una giornata transitoria, ma è anche vero che gli ultimi chilometri della 11^ tappa potrebbero riservare sorprese. Si può dunque ipotizzare una fuga lunga, un possibile arrivo in volata e magari i big che provino a muoversi nella parte finale; la strada tra poco ci dirà se effettivamente le cose andranno in questo modo, noi aspettiamo la diretta della Vuelta 2023 e intanto andiamo a presentare il percorso di questa undicesima tappa.

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 11^ TAPPA

Possiamo dunque dire cosa ci riserva la undicesima tappa della Vuelta 2023. Come detto si parte da Lerma: già nei primi 30 chilometri la strada è leggermente in salita e qualcosa potrebbe succedere, sull’ascesa di Palacios de la Sierra (1068 metri) qualche possibile schermaglia e poi si rimane più o meno in quota, anche se per l’appunto il terreno è pianeggiante e non dovrebbero esserci altri attacchi da parte degli scalatori, o degli uomini di classifica che, come già detto, potrebbero tenersi per il gran finale.

Arrivati a Vinuesa, 1105 metri di altitudine, mancheranno circa 18 chilometri al traguardo: questo tratto di undicesima tappa è in ascesa perché il traguardo di Laguna Negra è posto a oltre 1700 metri, dunque attenzione perché il dislivello è importante e anche in un tratto abbastanza breve. Sarà possibile assistere a qualche strappo? La classifica per la maglia rossa ne risulterà stravolta? Domande cui come detto risponderemo tra qualche ora assistendo alla diretta della Vuelta 2023.

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Sepp Kuss (Usa) 35h52’38’’

2. Marc Soler (Esp) +0’26’’

3. Remco Evenepoel (Bel) + 1’09’’

4. Primoz Roglic (Slo) + 1’36’’

5. Lenny Martinez (Fra) +2’02’’

6. Joao Almeida (Por) +2’16’’

7. Jonas Vingegaard (Den) +2’22’’











