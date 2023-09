DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Video streaming tv. i precedenti al traguardo, 8^ tappa (oggi 2 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: I PRECEDENTI

Mentre ci avviciniamo alla diretta Vuelta 2023 per l’ottava tappa, possiamo notare che l’arrivo a Xorret de Catí è ormai abbastanza tradizionale per il Giro di Spagna. Troviamo infatti ben sei precedenti fra il 1998 e il 2017, curiosamente con successi solamente per corridori spagnoli oppure francesi. Le prime quattro volte a Xorret de Catí hanno sempre fatto festa i padroni di casa alla Vuelta: José María Jiménez nel 1998 (con tanto di primo posto in classifica generale), poi per ben due volte Eladio Jiménez, che sulla rampa della Provincia di Alicante si è esaltato per ben due volte, cioè nel 2000 e poi nuovamente nel 2004.

L’elenco delle vittorie spagnole si completa con il successo di Gustavo César Veloso nel 2009, negli anni più recenti invece Xorret de Catí ha esaltato la Francia. Possiamo infatti ricordare innanzitutto la vittoria ottenuta nel 2010 da David Moncoutié, infine nel 2017 fu nobilissima la firma sul successo da parte del suo illustre connazionale Julian Alaphilippe. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VUELTA 2023 IN STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 8^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2023, il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico che è disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, mentre non sarà visibile purtroppo in chiaro. Per chi invece non potesse mettersi davanti al televisore, ecco pure la possibilità garantita dalla diretta streaming video della Vuelta 2023, sempre però per gli abbonati tramite i servizi delle già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account Twitter @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

FINALE INTRIGANTE

La diretta Vuelta 2023 oggi sabato 2 settembre ci proporrà l’ottava tappa Dénia-Xorret de Catí di 165 km, che riporterà alla ribalta coloro che hanno ambizioni di alto livello anche in ottica classifica generale della Vuelta 2023, già grandi protagonisti giovedì, perché poco prima del traguardo ci sarà un vero e proprio muro, breve ma con pendenze micidiali a Xorret de Catí, anche se non possiamo parlare di arrivo in salita perché il GPM sarà a 3,3 km dalla linea del traguardo e chissà se pure questi ultimi 3300 metri potranno incidere sull’esito della tappa.

Dopo la giornata di ieri completamente dedicata ai velocisti, oggi torneranno le emozioni più attese: ci potranno essere distacchi e chissà se sarà in bilico la maglia rossa del giovanissimo francese Lenny Martinez in una frazione che – per riassumere – possiamo definire molto insidiosa e piena di trabocchetti verso Xorret de Catí. Stiamo vedendo i big lottare anche per gli abbuoni ai traguardi volanti (ieri Jonas Vingegaard), quindi adesso possiamo passare a scoprire tutte le notizie utili per seguire nel migliore dei modi la diretta Vuelta 2023 nella ottava tappa Dénia-Xorret de Catí.

DIRETTA VUELTA 2023: PERCORSO 8^ TAPPA

Per presentare al meglio la diretta Vuelta 2023 della ottava tappa, andiamo naturalmente adesso come al solito a presentare in maggiore dettaglio il percorso della ottava tappa Dénia-Xorret de Catí di 165 km, che merita davvero di essere approfondita con la massima attenzione. Innanzitutto annotiamo che la partenza è fissata per le ore 13.10, naturalmente da Dénia, i primi 20 km saranno pianeggianti ma poi l’altimetria diventerà davvero molto intrigante. Avremo un GPM di seconda categoria già al km 28,8, poi i saliscendi saranno continui e tra loro spiccano un GPM di terza categoria al km 49,4 ed altri due di seconda categoria al km 81,7 e poi anche al km 110,2.

La diretta Vuelta 2023 della ottava tappa inoltre proporrà gli abbuoni in cima proprio a questo Puerto de la Carrasqueta invece che allo sprint intermedio, che assegnerà “solo” i punti al km 124,5. Qualche altro saliscendi e un tratto di falsopiano ci porteranno ai piedi del GPM di prima categoria di Xorret de Catí, una salita di soli 3,9 km ma con pendenza media micidiale (11,4%) e molti tratti ancora più difficili, fino a un massimo del 22%. Attenzione però: il GPM sarà al km 161,7, ci sarà poi una discesa e una breve risalita per giungere all’arrivo sempre a Xorret de Catí.

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Lenny Martinez (Fra) in 26h37’04”

2. Sepp Kuss (Usa) a 8”

3. Marc Soler (Spa) a 51”











