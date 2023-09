DIRETTA VUELTA 2023/ Video streaming tv: in strada, la 12^ tappa comincia! (oggi giovedì 7 settembre)

DIRETTA VUELTA 2023: SI COMINCIA!

Siamo pronti a vivere le grandi emozioni della Vuelta 2023: possiamo allora ricordare cosa era successo un anno fa nella dodicesima tappa, che si era corsa il primo giorno di settembre da Salobreña a Peñas Blanca per un percorso lungo 193 chilometri. Si arrivava dalla volata di Kaden Groves a Cabo de Gata, e Remco Evenepoel con un vantaggio consistente in classifica su Primoz Roglic e Enric Mas, risultante di una cronometro dominata nella decima tappa; quel giorno ci si era divertiti perché nella dodicesima tappa si era mosso qualche big tuttavia fuori dai discorsi per la maglia rossa.

La vittoria di tappa era andata a Richard Carapaz, che sul traguardo aveva staccato Wilco Kelderman di 9 secondi; terzo a 24 secondi era arrivato Marc Soler, che in questa edizione della Vuelta 2023 stiamo vedendo grande protagonista. Evenepol aveva gestito la situazione: al traguardo il belga aveva confermato il suo margine su Roglic e Mas, cosa che come noto avrebbe fatto sino a Madrid. Adesso però siamo davvero pronti, dunque possiamo metterci comodi e stare a vedere cosa ci regalerà la dodicesima tappa Olvega-Saragozza: la parola passa ai protagonisti, per la diretta della Vuelta 2023 si può davvero iniziare a gareggiare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VUELTA 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 12^ TAPPA

Ricordiamo ancora una volta che la diretta tv della Vuelta 2023 sarà su Eurosport: il canale fa parte del pacchetto della televisione satellitare e lo trovate al numero 210 del decoder, dunque riservato agli abbonati che, in assenza di un televisore, potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Essendo poi che Eurosport è compreso anche nella piattaforma DAZN, i suoi clienti potranno assistere alle immagini della tappa di oggi in mobilità, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

VUELTA 2023: TAPPA CON QUALCHE INSIDIA!

Tappa insidiosa quella di oggi per la diretta della Vuelta 2023: si corre la Olvega-Saragozza di 151 chilometri, che viene presentata come una tappa “flat” ma in realtà, per l’appunto, può nascondere qualche sorpresa lungo il suo percorso. Cominciamo a dire che si parte alle 13:58 e che l’arrivo è previsto dopo circa tre ore e mezza; vedremo chiaramente quello che succederà perché bisognerà stabilire come cambierà la classifica e chi riuscirà a prendere la maglia rossa di leader.

Alla Vuelta 2023 abbiamo già vissuto parecchie emozioni: la tappa di ieri con un arrivo in salita, il giorno prima anche la cronometro (l’unica del percorso) con la bellissima vittoria di Filippo Ganna, e un Remco Evenepoel che tra gli uomini di classifica è quello che ha fatto meglio. Non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose nel corso della dodicesima tappa Olvega-Saragozza, ma certamente la diretta della Vuelta 2023 comincia ad entrare nel vivo e nelle fasi in cui i big dovranno rivelarsi…

DIRETTA VUELTA 2023: IL PERCORSO DELLA 12^ TAPPA

Presentando dunque la dodicesima tappa della Vuelta 2023, scopriamo che la partenza è in discesa: dai 984 metri di altitudine di Olvega, alla partenza, si arriva ai 485 di Tarazona e dunque un avvio abbastanza complesso, perché questo dislivello andrà gestito bene anche prendendosi qualche rischio. Una leggerissima salita attorno al trentesimo chilometro, poi si scende ancora verso Borja; da qui si va sostanzialmente in piano, anzi leggera discesa fino ai 249 chilometri di Tauste.

Poi, ecco che la diretta della Vuelta 2023 ripresenta una salita: ai 101 chilometri di percorso si raggiungono i 498 metri di Castejon de Valdejeasa, un tratto nel quale tutto sommato potrebbe succedere qualcosa per la classifica. Ancora, discesa fino a Villanueva de Gallego e poi la pianura fino al traguardo di Saragozza: la dodicesima tappa della Vuelta 2023 non è certamente tra le più impegnative di queste tre settimane, ma staremo a vedere cosa ci dirà la strada…

CLASSIFICA VUELTA 2023

1. Sepp Kuss (Usa) 39h27’45’’

2. Marc Soler (Esp) +0’26’’

3. Remco Evenepoel (Bel) + 1’09’’

4. Primoz Roglic (Slo) + 1’36’’

5. Lenny Martinez (Fra) +2’02’’

6. Joao Almeida (Por) +2’16’’

7. Jonas Vingegaard (Den) +2’22’’











