DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: ANCORA INSIDIE NELLA 12^ TAPPA

Ci attende oggi, giovedì 29 agosto, la frazione in linea più breve per la diretta Vuelta 2024, ma guai a sottovalutare la dodicesima tappa Ourense Termal-Manzaneda di 137,5 km, che sarà un altro arrivo in salita, che per di più andrà ad aprire un finale di seconda settimana micidiale per questa edizione del Giro di Spagna, in particolare con le tappe di domani e poi domenica che saranno particolarmente toste e potrebbero avere un peso davvero rilevante per la classifica generale della Vuelta 2024, che vede sempre in maglia rossa Ben O’Connor dopo il capolavoro di una settimana fa.

Oggi magari non sarà un tappone, sia perché sarà molto breve sia perché il percorso nel suo complesso non sarà troppo difficile, ma l’arrivo a Manzaneda sarà in cima a un GPM di prima categoria ed evidentemente già questo basta per mettere tutti sull’attenti, dopo la tappa di ieri che ha visto il successo di Eddie Dunbar in fuga, ma anche un buon recupero di Primoz Roglic nella generale. Probabilmente non sarà il giorno decisivo della corsa, ma sicuramente bisognerà stare molto attenti anche oggi alla diretta Vuelta 2024 con tutte le emozioni della dodicesima tappa Ourense Termal-Manzaneda.

VUELTA 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 12^ TAPPA

La mancanza della diretta tv della Vuelta 2024 in chiaro è purtroppo ormai da diversi anni una mancanza per gli appassionati di ciclismo italiani. Il punto di riferimento è infatti Eurosport, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva il Giro di Spagna, naturalmente per gli abbonati. Di conseguenza anche la diretta streaming video della Vuelta 2024 sarà riservata agli abbonati tramite Discovery Plus e piattaforme come Sky o DAZN, che hanno Eurosport all’interno dei rispettivi pacchetti, mentre informazioni per tutti saranno garantite tramite il sito Internet lavuelta.es, la pagina Facebook Vuelta a España e l’account X @lavuelta.

DIRETTA VUELTA 2024: UN PERCORSO PARTICOLARE PER LA 12^ TAPPA

Presentiamo allora adesso meglio il percorso della dodicesima tappa Ourense Termal-Manzaneda di 137,5 km, che caratterizzerà oggi la diretta Vuelta 2024. Considerando il chilometraggio davvero breve, ecco che la partenza da Ourense Termal avrà luogo alle ore 14.19, anche perché gran parte del tracciato sarà ondulato, ma senza asperità particolarmente significative. Un primo momento di rilievo sarà sicuramente lo sprint intermedio con abbuoni, che sarà collocato in località Sas Penelas al km 101,1 in cima a uno strappo, quindi potrebbe essere già un traguardo ambito da molti.

Fino ai piedi della salita conclusiva, però, ci sarebbe onestamente abbastanza poco da dire circa la diretta Vuelta 2024 oggi. La situazione si farà decisamente più intrigante proprio perché per raggiungere l’arrivo di Manzaneda bisognerà affrontare un Gran Premio della Montagna di prima categoria, una salita molto lunga (15,4 km), anche se piuttosto facile, perché la pendenza media sarà del 4,7%. Attenzione in particolare al tratto finale, perché gli ultimi 2 km saranno abbastanza impegnativi, compreso il punto di pendenza massima al 12%.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Ben O’Connor (Aus) in 43h54’54”

2. Primoz Roglic (Slo) a 3’16”

3. Enric Mas (Spa) a 3’58”

4. Richard Carapaz (Ecu) a 4’10”

5. Mikel Landa (Spa) a 4’40”