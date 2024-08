DIRETTA VUELTA 2024: SI SALE MODERATAMENTE!

Si sale nella diretta Vuelta 2024, ma con moderazione: l’undicesima tappa di questa intrigante corsa è la Campus Tecnologico Cortizo Padron-Campus Tecnologico Cortizo Padron, la lunghezza è di 166,5 chilometri e oggi è mercoledì 28 agosto. Avrete già capito che si tratta di una tappa particolare: infatti il traguardo, posto appunto al Campus Tecnologico Cortizo Padron (siamo in Galizia, nella provincia di La Coruña), verrà toccato già dopo 68 chilometri ma poi la corsa proseguirà e il punto di arrivo verrà nuovamente raggiunto seguendo un altro percorso, come ora andremo a vedere, ma intanto saranno ancora montagne come già ieri.

Tuttavia la diretta Vuelta 2024 ci presenta in questa undicesima tappa un percorso che dovrebbe essere più abbordabile, anche se comunque nasconde insidie; tornando a quello che è successo dopo il primo giorno di sosta, dobbiamo dire che Wout Van Aert ha vinto la decima tappa entrando prima in una fuga a cinque e poi andandosene con Quentin Pacher, che ha naturalmente regolato a pochi metri dal traguardo andando a prendersi il terzo successo nella diretta Vuelta 2024. I big hanno invece vissuto una giornata di riposo: Ben O’Connor dunque entra nell’undicesima tappa conservando la maglia rossa di leader della classifica.

COME VEDERE LA DIRETTA VUELTA 2024 IN STREAMING VIDEO TV

La diretta tv della Vuelta 2024 non viene trasmessa in chiaro: la messa in onda di questa corsa a tappe viene infatti affidata ai canali di Eurosport, che ricordiamo essere due e, ai numeri 210 e 211 del decoder, sono riservati agli abbonati alla televisione satellitare. L’alternativa per la diretta Vuelta 2024 è quella di seguire l’undicesima tappa, come tutte le altre, con il servizio di diretta streaming video che viene garantito dalle piattaforme a pagamento: in questo caso possiamo citare Discovery Plus e DAZN.

DIRETTA VUELTA 2024: IL PERCORSO DELLA 11^ TAPPA

Per la diretta Vuelta 2024 andiamo dunque a presentare nel dettaglio il percorso dell’undicesima tappa: come detto si parte dal Campus Tecnologico Cortizo, nella città di Padron; dopo circa 42 chilometri ecco un GPM di terza categoria a Puerto San Xusto, poi come già visto si arriverà al punto di partenza che sarà anche il traguardo, poco dopo si cambia rotta e arriverà, sul Puerto Aguasantas, un GPM di seconda categoria che pur non essendo straordinario potrebbe comunque fare selezione, oppure lanciare ancor più una fuga che eventualmente sia partita nei primi chilometri dell’undicesima tappa, decisamente pianeggianti.

Di fatto qui sarà iniziato un circuito, perché al chilometro 104 si torna al Campus Tecnologico Cordizo; ancora una volta avremo il GPM di Puerto Aguasantas, poi il traguardo volante di O Sisto e infine l’ultima fatica nella diretta Vuelta 2024 di oggi, un altro GPM che sarà di terza categoria, a Puerto Cruxeiras. Da lì saranno otto chilometri quasi tutti in discesa sino al traguardo, naturalmente al Campus Tecnologico Cortizo tornando a Padron; le emozioni nella diretta Vuelta 2024 non mancheranno, resta allora da capire come si concluderà questa intrigante undicesima tappa.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Ben O’Connor (Aus) in 40h05’54”

2. Primoz Roglic (Slo) a 3’53”

3. Richard Carapaz (Ecu) a 4’32”

4. Enric Mas (Spa) a 4’35”

5. Mikel Landa (Spa) a 5’17”