DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: L’ANNO SCORSO

Oggi è più significativo che mai per la diretta Vuelta 2024 il paragone con la stessa tappa dell’anno scorso: infatti ci attende il Puerto de Ancares, ma nel 2023 la tredicesima frazione del Giro di Spagna aveva proposto l’affascinante sconfinamento in Francia per proporre l’arrivo in vetta al leggendario Col du Tourmalet, al termine di una frazione di appena 135 km che era partita da Formigal ma che naturalmente era comunque destinata ad entrare nella storia. Fu il giorno in cui si capì che la Jumbo-Visma avrebbe dominato quella Vuelta: la vittoria infatti andò a Jonas Vingegaard con il tempo di 3h51’10” e con un vantaggio di 30” su Sepp Kuss e 33” su Primoz Roglic.

Fu anche il giorno della crisi di Remco Evenepoel, che avrebbe dovuto essere il principale avversario del team olandese, per cui la nuova classifica generale ebbe Kuss sempre in maglia rossa con 1’37” su Roglic e 1’44” su Vingegaard, mentre il migliore del “resto del mondo” divenne Juan Ayuso, quarto a 2’37” dallo statunitense, che con la sua ottima resistenza sul Tourmalet mise definitivamente in chiaro di non essere solamente un gregario di lusso per i due campioni, allora compagni di squadra nella Jumbo-Visma. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VUELTA 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 13^ TAPPA

Un arrivo in salita fra i più impegnativi di tutto il Giro di Spagna sicuramente attirerà l’interesse degli appassionati di ciclismo sulla diretta tv della Vuelta 2024, anche se non sarà disponibile in chiaro, motivo per cui il punto di riferimento è solamente Eurosport, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva la Vuelta, naturalmente per i propri abbonati. Di conseguenza anche la diretta streaming video della Vuelta 2024 sarà su abbonamento, con Discovery Plus e piattaforme come Sky o DAZN, che hanno Eurosport all’interno dei rispettivi pacchetti, mentre le principali informazioni per tutti saranno garantite tramite il sito Internet lavuelta.es, la pagina Facebook Vuelta a España e l’account X @lavuelta.

UN TOSTO ARRIVO IN SALITA NELLA 13^ TAPPA

Oggi, venerdì 30 agosto, la diretta Vuelta 2024 ci proporrà una delle sue giornate più significative con la tredicesima tappa Lugo-Puerto de Ancares di 175,6 km, perché il Giro di Spagna andrà a scoprire un inedito arrivo in salita che negli ultimi 5 km avrà pendenza media al 12%. Insomma, sarà un finale micidiale, per una tappa già complicata nel suo complesso ma che naturalmente vivrà i fuochi d’artificio sulle micidiali rampe del Puerto de Ancares, nella zona settentrionale della Castiglia e Leon, un’ascesa che ha tutte le caratteristiche per lasciare un segno profondo anche sulla classifica generale della Vuelta 2024.

Da questo punto di vista dobbiamo ribadire un concetto evidente: l’impresa di Ben O’Connor nella sesta tappa ha imposto un canovaccio molto particolare alla diretta Vuelta 2024, perché gli inseguitori devono provare praticamente ogni giorno a recuperare terreno. Anche ieri si era arrivati in salita a Manzaneda e Pablo Castrillo ha scritto una pagina di storia per sé e la propria squadra che il giorno prima aveva perso il proprio fondatore, oggi però la diretta Vuelta 2024 potrebbe essere ancora più tosta con la tredicesima tappa Lugo-Puerto de Ancares.

DIRETTA VUELTA 2024: 13^ TAPPA, IL PERCORSO E L’ARRIVO IN SALITA

Naturalmente oggi è particolarmente importante presentare al meglio il percorso della tredicesima tappa Lugo-Puerto de Ancares di 175,6 km, una delle frazioni più significative per la diretta Vuelta 2024. Innanzitutto annotiamo che la partenza da Lugo avrà luogo alle ore 13.07, nella prima parte del tracciato avremo già un Gran Premio della montagna di terza categoria al km 33,9 e uno di seconda al km 75,2 per vivacizzare la corsa, però poi arriverà anche un tratto più facile, sostanzialmente fino allo sprint intermedio, che sarà collocato in località Sesamo al km 147.

Quello potrà essere lo spartiacque della diretta Vuelta 2024 oggi, perché da quel momento in poi tutto sarà complicato, prima grazie al GPM di seconda categoria del Puerto de Lumeras (km 155,6), in cima al quale saranno anche collocati gli abbuoni di giornata, poi naturalmente grazie alla dura salita finale verso l’arrivo al Puerto de Ancares. Si tratterà di un Gran Premio della Montagna di prima categoria di 7,5 km con pendenza media del 9,3%. Dati già molto interessanti, che però non dicono che i primi 2 km saranno molto semplici e invece negli ultimi 5 si starà sempre oltre il 10%, con il dato medio di questa parte finale che sarà al 12% e numerosi strappi al 15%.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Ben O’Connor (Aus) in 47h37’35”

2. Primoz Roglic (Slo) a 3’16”

3. Enric Mas (Spa) a 3’58”

4. Richard Carapaz (Ecu) a 4’10”

5. Mikel Landa (Spa) a 4’40”