DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: SI COMINCIA!

Finalmente sta per prendere il via la diretta Vuelta 2024, con la 17^ tappa dietro l’angolo: purtroppo nella giornata di ieri abbiamo dovuto registrare il ritiro di Wout Van Aert, che era in fuga e aveva già vinto i primi due GPM di giornata. Il belga puntava il quarto successo di tappa nella diretta Vuelta 2024, oltre che a blindare le due maglie, ma la pioggia ha reso scivoloso il percorso e così la discesa gli è stata fatale: Van Aert ha anche provato a ripartire, ma dopo pochi metri si è dovuto ritirare apparendo anche piuttosto scosso. La Vuelta 2024 perde un grande protagonista, che dunque lascia in eredità la maglia verde della classifica a punti e quella a pois per gli scalatori.

Diretta Vuelta 2024, classifica/ Marc Soler ha vinto la 16^ tappa, O'Connor si salva! (3 settembre)

Le indosseranno rispettivamente Kaden Groves, il velocista australiano che ha vinto due tappe, e Jay Vine che ieri aveva iniziato la tappa con gli stessi punti di Van Aert, e naturalmente adesso è al comando della speciale classifica. Ricordando che invece la maglia rossa Ben O’Connor ha solo 5 secondi da difendere su Primoz Roglic, con anche Enric Mas che si fa minaccioso, noi siamo pronti a lasciare la parola alla strada per scoprire davvero come andranno le cose oggi nella 17^ tappa, mettiamoci comodi perché la diretta Vuelta 2024 sta nuovamente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

Wout Van Aert, video caduta e ritiro da Vuelta 2024/ Come sta: stagione finita per il belga?

DIRETTA VUELTA 2024 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA 17^ TAPPA

Ricordiamo che la diretta tv della Vuelta 2024 viene trasmessa dai canali di Eurosport e dunque non andrà in chiaro: anche l’appuntamento con la 17^ tappa sarà riservato agli abbonati che, in alternativa, potranno assistere alle immagini della giornata con il servizio di diretta streaming video. In questo caso, sempre a pagamento, si potranno installare e attivare due diverse applicazioni: come sempre si tratta di DAZN e Discovery Plus.

VUELTA 2024, CLASSIFICA: PARTE CENTRALE COMPLESSA!

L’appuntamento con la diretta Vuelta 2024 è arrivato alla 17^ tappa: mercoledì 4 settembre si parte sostanzialmente tardi, alle ore 14:10, e vivremo la Monumento Juan de Castillo-Santander. Una tappa “strana” se vogliamo chiamarla in questo modo, ma che comunque si incastona bene in una terza settimana terribile: siamo ormai in vista del traguardo ma le fatiche precedenti saranno davvero tali, come abbiamo già visto nei giorni scorsi e come vedremo anche nella diretta Vuelta 2024 di oggi, anche se la 17^ tappa viene presentata come di “media montagna” ed effettivamente non è così dura come altre.

Diretta Vuelta 2024, classifica/ Pablo Castrillo ha vinto la 15^ tappa, Roglic guadagna ancora! (1 settembre)

Le insidie però ci saranno, anche perché comunque arriviamo da una giornata tosta: a tale proposito possiamo ricordare che nella tappa di ieri purtroppo si è ritirato Wout Van Aert, che era in fuga e aveva già vinto due GPM ma si è arreso a una caduta, poi la vittoria è andata a Marc Soler e, soprattutto, Ben O’Connor ha difeso la maglia rossa ma adesso la diretta Vuelta 2024 è totalmente riaperta, perchè l’australiano si presenta al via con appena 5 secondi di vantaggio su Primoz Roglic, una crono ancora da disputare e gli altri uomini di classifica che sembrano averne decisamente di più rispetto a lui.

DIRETTA VUELTA 2024: PERCORSO 17^ TAPPA

Studiando il percorso della 17^ tappa nella diretta Vuelta 2024 possiamo notare che le fatiche del giorno saranno tutte nella parte centrale: la Monumento Juan de Castillo-Santander è lunga 141,5 chilometri e di fatto i primi 40 sono assolutamente piatti, poi arrivati a Santa Marina de Cayon la strada comincia a salire. All’Alto de La Estranguada è posto un GPM di seconda categoria con un’ascesa che appare davvero tosta, perché l’impennata è decisamente improvvisa; la diretta Vuelta 2024 ci fa poi scendere con una discesa quasi altrettanto ripida ed eccoci ad un’altra salita verso l’Alto del Caracol, altro GPM di seconda categoria.

Discesa sino a Selaya, e poi gli ultimi 60 chilometri tornano ad essere pianeggianti: materiale buono per una fuga da lontano o per confermare azioni precedenti, ad ogni modo sarà piazzato anche il traguardo volante di Arce quando mancheranno circa 24 chilometri all’arrivo di Santander. Questo dunque il percorso cui assisteremo nella 17^ tappa, adesso chiaramente bisogna vedere in tempo reale quello che succederà durante la diretta Vuelta 2024 che potrebbe nuovamente cambiare la classifica generale, ormai siamo davvero vicini alla grande resa dei conti.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Ben O’Connor (AUS) 65h09’00’’

2. Primoz Roglic (SVN) +0’05’’

3. Enric Mas (ESP) +1’23’’

4. Richard Carapaz (ECU) +1’46’’

5. Mikel Landa (ESP) +2’18’’