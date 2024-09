DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: UN ARRIVO IN SALITA MICIDIALE

Questo è uno di quei giorni davvero imperdibili per la diretta Vuelta 2024, che oggi domenica 1 settembre ci propone infatti la quindicesima tappa Infiesto-Cuitu Negru di 143 km. L’unica buona notizia per i ciclisti è il chilometraggio breve, ma ci saranno da affrontare quattro Gran Premi della Montagna, tra cui due di prima categoria prima del micidiale arrivo a Cuitu Negru, che è una prosecuzione del già tosto Puerto de Pajares con l’aggiunta di chilometri finali terribili, con pendenze più adatte ai camosci che non a degli esseri umani in bicicletta, che però dovranno darsi battaglia in un giorno fondamentale anche per la classifica generale della Vuelta 2024.

La sensazione naturalmente è che l’uomo forte di questo Giro di Spagna sia Primoz Roglic, spesso in evidenza nella diretta Vuelta 2024, ad esempio con il notevole recupero su Ben O’Connor nella tappa di venerdì, altro arrivo su pendenze arcigne anche se nel complesso meno duro di oggi. Quanto alla frazione di ieri, sul traguardo di Villablino si è imposto Kaden Groves, in una tappa che infine si è rivelata essere di transizione. Oggi però lo spettacolo dovrebbe essere decisamente maggiore con la diretta Vuelta 2024 della quindicesima tappa Infiesto-Cuitu Negru…

VUELTA 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LA 15^ TAPPA

La domenica è in compagnia di un tappone di alta montagna, come già settimana scorsa, quindi è fondamentale ribadire ancora una volta che serve un abbonamento ad Eurosport per seguire la diretta tv della Vuelta 2024, che purtroppo non è disponibile in chiaro. Di conseguenza anche la diretta streaming video della Vuelta 2024 sarà su abbonamento, tramite Discovery Plus o i servizi di Sky e DAZN, che hanno Eurosport all’interno dei rispettivi pacchetti. Il sito Internet lavuelta.es, la pagina Facebook Vuelta a España e l’account X @lavuelta forniranno invece a tutti altimetrie, foto, classifiche e notizie certamente preziose.

DIRETTA VUELTA 2024, 15^ TAPPA: IL PERCORSO, BREVE MA INFERNALE

Adesso andiamo davvero a scoprire questa altimetria così dura nel percorso della quindicesima tappa Infiesto-Cuitu Negru di 143 km, per capire perché sarà uno dei momenti decisivi della diretta Vuelta 2024. La partenza sarà naturalmente da Infiesto alle ore 13.51, si parte tardi perché i chilometri saranno pochi, ma micidiali. Già nella prima parte ci sarà un GPM di prima categoria, l’Alto de la Colladiella (km 37,6), bella salita di 6,4 km all’8,2% di pendenza media, seguito da un GPM di terza categoria al km 64,9 e dal secondo passaggio sulla stessa Colladiella al km 87,6, che sarà un altro GPM di prima categoria ma stavolta con pure gli abbuoni in palio.

Al termine della discesa si ricomincerà a salire, prima molto dolcemente nella zona dello sprint intermedio a Pola de Lena (km 110,8), ma poi naturalmente ci attenderà il momento decisivo della diretta Vuelta 2024 oggi, cioè la micidiale ascesa verso l’arrivo in cima al Cuitu Negru, che si merita il riconoscimento come GPM di categoria “speciale” con i suoi 18,9 km di lunghezza al 7,4% di pendenza media. Salita quindi lunga e impegnativa nel suo complesso, ma celebre soprattutto per gli ultimi 3 km costantemente sopra il 12% e con punte di pendenza massima addirittura al 24%, dato che non ha bisogno di ulteriori commenti.

CLASSIFICA VUELTA 2024

1. Ben O’Connor (Aus) in 56h31’49”

2. Primoz Roglic (Slo) a 1’21”

3. Enric Mas (Spa) a 3’01”

4. Richard Carapaz (Ecu) a 3’13”

5. Mikel Landa (Spa) a 3’20”