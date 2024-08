DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: 2^ TAPPA APERTA A MOLTE INTERPRETAZIONI

Secondo giorno in Portogallo per la diretta Vuelta 2024, che infatti oggi domenica 18 agosto ci proporrà la seconda tappa Cascais-Ourem di 194 km, su un percorso non molto impegnativo ma nemmeno così semplice. Insomma, qualche velocista potrebbe resistere, ma potrebbe essere il terreno perfetto per gli attaccanti che volessero invece evitare un arrivo allo sprint a ranghi compatti. Per fare un solo nome tra i presenti nella diretta Vuelta 2024, il grande favorito potrebbe essere Wout Van Aert, che in volata è velocissimo ma di certo non può essere definito solamente uno sprinter.

Diretta Vuelta 2024, classifica/ Brandon McNulty ha vinto la 1^ tappa, è maglia rossa! (oggi 17 agosto)

Per quanto riguarda invece la classifica generale della Vuelta 2024, oggi potrebbe essere un giorno più tranquillo rispetto a ieri, quando il Giro di Spagna si è aperto con una cronometro a Lisbona e dintorni. Sappiamo che la vittoria è andata a Brandon McNulty, che di conseguenza è anche la prima maglia rossa al termine di una prova ottima anche per il nostro Edoardo Affini e con Primoz Roglic e Joao Almeida in evidenza fra i big. Oggi speriamo di vivere una domenica divertente, le premesse ci sono tutte nella diretta Vuelta 2024 per la seconda tappa Cascais-Ourem.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Kaden Groves vince la 21^ tappa, trionfo per Sepp Kuss! (oggi 17 settembre)

VUELTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 2^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2024, purtroppo anche quest’anno non ci sarà un punto di riferimento in chiaro, perché il Giro di Spagna è ancora una volta un’esclusiva di Eurosport, quindi visibile solo sul canale tematico, disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati. Di conseguenza anche la diretta streaming video della Vuelta 2024 sarà riservata agli abbonati tramite i servizi di Discovery Plus e le già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet lavuelta.es, sulla pagina Facebook Vuelta a España e sull’account X @lavuelta.

DIRETTA VUELTA 2023, CLASSIFICA/ Poels ha vinto la 20^ tappa, il trionfo è di Sepp Kuss! (oggi 16 settembre)

DIRETTA VUELTA 2024: ECCO IL PERCORSO DELLA 2^ TAPPA

La diretta Vuelta 2024 dunque oggi ci offrirà la sua prima fatica in linea in occasione della seconda tappa Cascais-Ourem di 194 km. Siamo ancora in Portogallo e allora c’è da considerare anche l’ora di fuso orario: la partenza da Cascais sarà alle ore 13.06 italiane, cioè le 12.06 locali. Ci sarà già dopo soli 8,9 km un Gran Premio della Montagna di quarta categoria, ovviamente nulla di difficile ma che potrebbe scatenare la bagarre fra chi punterà alla prima maglia a pois e anche a portare via una fuga da lontano. Ci sarà poi qualche lieve saliscendi, ma su un percorso globalmente pianeggiante, per cui il secondo momento significativo sarà lo sprint intermedio ad Alcobaca dopo 140,2 km.

Attenzione anche al vento, che spesso è un fattore nelle zone percorse dalla tappa di oggi, ma un momento fondamentale potrebbe essere l’Alto da Batalha, un GPM di quarta categoria collocato però al km 174,9, dunque a meno di 20 km dall’arrivo di Ourem. Anche dopo la salita ci sarà qualche ulteriore saliscendi, mai nulla di troppo difficile, però è il terreno ideale per chi vorrà cercare di attaccare e decisamente complicato invece per le squadre dei velocisti che volessero tenere compatta la corsa. Tappa quindi forse più da attaccanti che da sprinter, ne vedremo delle belle con la diretta Vuelta 2024…

CLASSIFICA VUELTA 2024