DIRETTA VUELTA 2024, CLASSIFICA: SI PARTE CON UNA CRONOMETRO IN PORTOGALLO

Dopo le Olimpiadi, anche il ciclismo torna alla sua “normale” attività e da oggi, sabato 17 agosto, ci terrà compagnia la diretta Vuelta 2024, che comincerà con la prima tappa, una cronometro Lisbona-Oeiras di 12 km, breve ma che comunque consentirà già di avere i primi distacchi nella classifica generale e dirci chi si sia presentato in condizioni migliori al via di questa Vuelta 2024, che scatta con tre frazioni in Portogallo prima di trasferirsi naturalmente in Spagna e tenerci compagnia fino a domenica 8 settembre, il giorno dell’arrivo a Madrid dopo tre settimane davvero impegnative, tanto che gli organizzatori definiscono “pianeggiante” una sola tappa su 21.

Il cast che animerà la diretta Vuelta 2024 sarà forse meno stellare di altre recenti edizioni: ci sarà Primoz Roglic, già tre volte vincitore in carriera del Giro di Spagna, con incognite però legate alla condizione in un 2024 a dir poco sfortunato per lo sloveno; ci sarà il detentore Sepp Kuss, che nel 2023 vinse un’edizione a dir poco dominata dalla sua squadra; ci saranno Joao Almeida e Adam Yates a guidare la UAE Team Emirates, molto forte anche in assenza di Pogacar; avremo anche molti altri nomi significativi, da Richard Carapaz ai padroni di casa Mikel Landa, Enric Mas e Carlos Rodriguez. Speriamo allora che possano mettersi in luce anche gli italiani, da Antonio Tiberi e Damiano Caruso fino a Giulio Ciccone e Lorenzo Fortunato, ci presentiamo con buone ambizioni alla diretta Vuelta 2024.

VUELTA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LA 1^ TAPPA

Per seguire la diretta tv della Vuelta 2024, anche quest’anno il punto di riferimento sarà Eurosport: la corsa spagnola sarà infatti visibile sul canale tematico disponibile anche sulle piattaforme di Sky e DAZN per i rispettivi abbonati, ma purtroppo non in chiaro. Discorso simile anche per la diretta streaming video della Vuelta 2024, sempre però per gli abbonati tramite i servizi di Discovery Plus e le già citate piattaforme. Informazioni importanti sulla corsa spagnola saranno disponibili anche sul sito Internet e sui social network: su Facebook la pagina Vuelta a España, oppure l’account X @lavuelta, particolarmente preziosi per chi non potrà seguire la corsa su Eurosport.

DIRETTA VUELTA 2024: IL PERCORSO DELLA 1^ TAPPA LISBONA-OEIRAS

Come abbiamo già avuto modo di osservare, la diretta Vuelta 2024 scatterà con una prova contro il tempo, perché la prima tappa sarà la cronometro Lisbona-Oeiras di 12 km, imperniata sulla capitale del Portogallo che ospita dunque una partenza dall’estero per l’edizione numero 79 del Giro di Spagna. Il percorso sarà piuttosto breve, per cui i distacchi non dovrebbero essere molto significativi, tuttavia sarà un tracciato pianeggiante e molto veloce, che di conseguenza sarà perfetto per chi va forte a cronometro e invece potrebbe costare un po’ a chi soffre le prove contro il tempo.

Un’altra variabile potrebbe essere il vento che soffia in questa zona costiera, dove il fiume Tago sfocia nell’oceano Atlantico, chissà se potrà influenzare l’ordine d’arrivo e quindi anche la prima classifica generale della Vuelta 2024. Infine, dobbiamo sottolineare che il Portogallo ha un’ora di fuso orario rispetto all’Italia, quindi la partenza da Lisbona del primo atleta in gara sarà fissata alle ore 17.23 (le 16.23 locali), mentre l’arrivo ad Oeiras di chi chiuderà questa cronometro è atteso attorno alle nostre ore 20.30.