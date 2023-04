DIRETTA WEST HAM GENT/ Video streaming tv: l’arbitro sarà Orel Grinfeld

DIRETTA WEST HAM GENT: L’ARBITRO

West Ham Gent sarà diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld, con assistenti i due guardalinee Roy Hassan e Idan Yarkoni. Quarto ufficiale sarà Gal Leibovitz, mentre davanti al monitor del Var ci sarà Roi Reinshreiber, affiancato dall’assistente Avar Eli Hacmon. Classe 1981, Orel Grinfeld è arbitro FIFA dal 2012 e vanta già grande esperienza a livello europeo: solo in questa stagione ha diretto quattro partite di Champions League, due partite di Europa League e due partite di Nations League.

In patria, invece, ha diretto quindici partite: in totale 76 ammonizioni, cinque espulsioni (tre per doppio giallo, due per rosso diretto) e altrettanti calci di rigore assegnati. Inoltre, ha diretto la partita valida per le qualificazioni ai prossimi Europei tra Svezia e Belgio: risultato di 0-3 e totale di tre ammonizioni. (Aggiornamento di MB)

DIRETTA WEST HAM GENT STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di West Ham Gent non sarà disponibile: le partite di Conference League non vengono infatti trasmesse sulla televisione satellitare – con la sola eccezione della Fiorentina, la nostra rappresentante – ma qui potrete comunque seguire il programma Diretta Gol Europa, con i gol e le azioni salienti in tempo reale da tutti i campi di Europa League e appunto Conference League. La visione del match sarà integralmente disponibile sulla piattaforma DAZN: dunque si tratterà di una diretta streaming video di West Ham Gent, e per accedere alle immagini sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

HAMMERS FAVORITI!

West Ham Gent viene diretta dall’arbitro israeliano Orel Grinfeld: appuntamento alle ore 21:00 (italiane) di giovedì 20 aprile presso il London Stadium, dove si gioca per il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022-2023. Il match di una settimana fa è stato il primo che il West Ham non sia riuscito a vincere in questa competizione: è finita 1-1 in Belgio, dunque gli Hammers sono comunque favoriti per il passaggio del turno e potrebbero dunque trovare slancio anche per la volata in Premier League, dove sono in corsa per non retrocedere nel Championship.

Per il West Ham questa potrebbe anche essere la seconda semifinale europea consecutiva, dopo quella disputata in Europa League; in campo internazionale dunque la storica società londinese si sta facendo valere, ma attenzione agli avversari che sono certamente di livello e hanno ben poco da perdere. Aspettando che la diretta di West Ham Gent prenda il via, proviamo a capire in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco del London Stadium, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni in questo ritorno dei quarti di finale di Conference League.

PROBABILI FORMAZIONI WEST HAM GENT

Nella diretta West Ham Gent Hein Van Vanhaezebrouck deve rinunciare a Piatkowski: nella sua difesa a tre quindi Fortuna e Okumu saranno affiancati da Torunarigha, mentre a centrocampo la cerniera centrale dovrebbe essere formata da Kums e De Sart, che si avvarranno della collaborazione dei due esterni Malick Fofana (a destra) e Castro-Montes, che avrà la corsia mancina. Hyun-Seok Hong giocherà come trequartista a supporto del tandem offensivo, che sarà formato da Cuypers e Gift Orban entrambi in vantaggio su Tissoudali.

Nel West Ham sono squalificati Ogbonna e Cresswell: dunque Aguerd giocherà al centro della difesa con Zouma o Kehrer, a sinistra conferma per Ben Johnson mentre Coufal agirà a destra. Il portiere di Conference League è Aréola che sarà titolare; in mezzo al campo David Moyes non rinuncia a Declan Rice ma le due mezzali questa volta dovrebbero essere Lanzini e Downes – in luogo di Paquetà e Soucek titolari contro l’Arsenal in campionato – spazio poi a Jarrod Bowen e Emerson Palmieri come laterali di un tridente completato dalla prima punta Ings.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulla diretta di West Ham Gent possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita, valida per il ritorno dei quarti di Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 1,63 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 4,00 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 5,25 volte la vostra giocata.











