Diretta Wimbledon 2019/ Fabbiano Karlovic streaming video tv, risultato live (tennis)

Terza giornata a Wimbledon 2019: mercoledì 3 luglio, con inizio dei match alle ore 12:00 di casa nostra, si apre il secondo turno nei due tabelloni del singolare. Purtroppo in questa metà del torneo di tennis abbiamo già perso praticamente tutti gli italiani: il solo Thomas Fabbiano ha però riscattato il percorso azzurro con una memorabile vittoria sul numero 6 Atp Stefanos Tsitsipas, e adesso va a caccia di terzo turno (raggiunto già in due degli ultimi tre Slam giocati) sfidando Ivo Karlovic. Sulla carta si tratta di un avversario più abbordabile rispetto al giovane greco, ma il veterano croato è un bombardiere che può fare malissimo se in giornata al servizio, e inoltre la differenza di altezza (stiamo parlando di circa 38 centimetri) potrebbe fare la differenza. Sarà dunque una sfida comunque complicata, anche perchè la battaglia ai cinque set per Fabbiano potrebbe farsi sentire; tra le altre partite in programma rivedremo il campione in carica Novak Djokovic che affronta Denis Kudla, mentre in campo femminile le attenzioni su Simona Halep e Karolina Pliskova potranno essere leggermente minori per la clamorosa vittoria che la quindicenne Cori Gauff ha centrato contro Venus Williams nella giornata di lunedì.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Winbledon 2019 garantita dalla televisione satellitare: tutti gli abbonati potranno rivolgersi in particolar modo ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204) e per i clienti ci sarà naturalmente la possibilità di seguire le tante partite proposte anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA WIMBLEDON 2019: I MATCH DI OGGI

C’è davvero tanta carne al fuoco nella giornata odierna a Wimbledon 2019: un altro italiano presente è Andreas Seppi, che se la vede con l’argentino Guido Pella. Il quale fa parte del seeding, ma sull’erba potrebbe avere qualche difficoltà in più rispetto all’amata terra: dunque possiamo dire che l’altoatesino parta favorito, anche se chiaramente la sfida è tutta da giocare. Al terzo turno comunque il nostro tennista se la vedrebbe eventualmente con Kevin Anderson, finalista della passata edizione e minaccia serissima su questa superficie; tra gli altri match del tabellone Atp spicca sicuramente quello tra i due giovani Felix Auger-Aliassime, il primo 2000 a giocare nel tabellone principale di uno Slam, e Corentin Moutet che sta crescendo davvero tanto. Impegnati big come Daniil Medvedev e Karen Khachanov, che possono rinverdire i fasti della Russia; nel torneo femminile Elina Svitolina vuole lasciarsi alle spalle un rendimento non troppo buono nei Major e affronta Margarita Gasparyan, nella pattuglia delle giovani comandata da Cori Gauff – in campo contro Magdalena Rybarikova, e adesso con attenzioni su di lei che sono triplicate – troviamo Anastasia Potapova che Wimbledon lo ha vinto a livello juniores, che sull’erba può essere dominante e che gioca contro Petra Martic. Una possibile outsider è la ex numero 1 Wta Victoria Azarenka, che ha fatto fuori Alizé Cornet e nel secondo turno affronterà Alja Tomljanovic, giustiziera di una Daria Kasatkina in caduta libera.



