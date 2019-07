Diretta Wimbledon 2019/ S. Williams Riske streaming video e tv: i quarti femminili

A Wimbledon 2019 oggi martedì 9 luglio è il giorno dei quarti nel tabellone femminile. Sappiamo infatti che il torneo di Londra segue regole diverse dagli altri Slam: ieri sono stati giocati tutti gli ottavi e da oggi donne e uomini saranno protagonisti a giorni alterni, con la precedenza alle ragazze che oggi disputano i quarti, giovedì avranno le semifinali e sabato la finale. La diretta Wimbledon 2019 oggi avrà inizio alle ore 14.00 italiane (le 13.00 locali), almeno per quanto riguarda il singolare, appunto perché avremo “solo” quattro partite divise tra il campo Centrale e il campo numero 1, mentre cominceranno prima le sfide in programma sui campi secondari, per i vari tornei di doppio o oppure giovanili. In primo piano Serena Williams, sempre regina di Wimbledon, che dovrà affrontare un derby americano con Alison Riske, la quale ieri ha eliminato la numero 1 del Mondo, l’australiana Ashleigh Barty.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL TORNEO WIMBLEDON 2019

La diretta tv di Wimbledon 2019 sarà trasmessa in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguire le partite principali su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport Arena (204), con la consueta possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può utilizzare su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Il sito ufficiale del torneo naturalmente è un altro punto di riferimento fondamentale.

DIRETTA WIMBLEDON 2019: I MATCH DI OGGI

Sarà una giornata intensa quella che vivremo nella diretta Wimbledon 2019, pur se dedicata esclusivamente al tabellone femminile. In primo piano come detto Serena Williams, anche se è saltato l’incrocio con Ashleigh Barty dal momento che la numero 1 del ranking Atp ieri è stata eliminata da Alison Barty, che oggi dovrà fare un’altra impresa contro la gloriosa connazionale. A proposito di americane, è finita la bella avventura della giovanissima Cori Gauff, che ieri è stata sconfitta da una delle big del circuito femminile, cioè la rumena Simona Halep, che oggi dovrà invece sfidare la cinese Zhang Shuai in una partita che sicuramente la vede favorita. Pronostico almeno sulla carta piuttosto ben definito anche nel match tra Elina Svitolina e Karolina Muchova, con la ceca che ieri ha eliminato a sorpresa la connazionale Karolina Pliskova e oggi è attesa a un’altra sfida difficile con l’ucraina. Infine, la partita più attesa dai padroni di casa britannici, che sono ancora in corsa a Wimbledon grazie a Johanna Konta, che dovrà affrontare la ceca Barbora Strycova, la quale invece cercherà di vendicare la connazionale Petra Kvitova che ieri ha perso proprio contro la britannica.



© RIPRODUZIONE RISERVATA