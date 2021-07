Diretta Wimbledon 2021/ Berrettini Bedene, Sonego Duckworth streaming video tv

DIRETTA WIMBLEDON 2021: ECCO BERRETTINI BEDENE E SONEGO DUCKWORTH

Sabato 3 luglio i match di Wimbledon 2021 inizieranno alle ore 12:00 italiane e, salvo imprevisti, porteranno alla conclusione del terzo turno. Come noto, il torneo dello Slam di Londra osserva il giorno di riposo la domenica: questo significa che andiamo verso una sosta che sarà per tutti, prima di lanciarci verso l’entusiasmante Maniac Monday che è così chiamato perché, altra tradizione del torneo, tutti gli ottavi di finale vengono disputati lunedì, per una giornata che sarà ovviamente ricchissima ed entusiasmante per tutti gli appassionati di tennis.

Diretta Wimbledon 2021/ Shapovalov Murray streaming video tv: Djokovic ok!

Oggi a Wimbledon 2021 sarà il turno di Matteo Berrettini: il romano, che rimane l’azzurro con le maggiori possibilità di fare strada nel torneo, ritrova Aljaz Bedene contro cui era iniziata la sua corsa due anni fa, sa che si tratta di una partita da non sottovalutare ma anche che è lui a partire favorito. In campo avremo poi Lorenzo Sonego, che continua a crescere: per il piemontese l’impegno sarà contro James Duckworth, ventinovenne australiano ancora senza titoli Atp e che non ha mai superato il secondo turno di uno Slam, anche se l’esperienza non gli manca e sarà comunque, specie sull’erba, un avversario tosto nella diretta di Wimbledon 2021.

Diretta Wimbledon 2021/ Mager Kyrgios streaming video tv: Federer e Medvedev ok

DIRETTA WIMBLEDON 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2021, come ormai sappiamo, è riservata in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare: ci sarà un canale centrale e poi verranno aperti quelli del pacchetto Calcio, per i quali è necessario un abbonamento specifico, in modo che ci sia la maggiore copertura possibile dai campi di Londra. In assenza di un televisore si potranno seguire i match dello Slam anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà armarsi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e attivarvi l’applicazione Sky Go.

DIRETTA WIMBLEDON 2021/ Streaming video tv: Murray vince, ma che fatica

DIRETTA WIMBLEDON 2021: RISULTATI E CONTESTO

Tra gli altri protagonisti di Wimbledon 2021 per questo sabato, dopo aver parlato degli italiani, avremo Daniil Medvedev, che sull’erba potrebbe fare sfracelli e per il momento si sta ben comportando, avendo eliminato anche il rombante spagnolo Carlos Alcaraz. Poi Cameron Norrie, uno dei britannici ancora presenti nel tabellone; e un interessante match tra due outsider come Jordan Thompson, che parte decisamente favorito, e Ilya Ivashka, questo da osservare attentamente perché il vincitore sarebbe eventualmente l’avversario di Berrettini agli ottavi. A tale proposito, detto che ogni singola partita è da giocare come se fosse la più difficile, possiamo notare che il tabellone per il romano non sarebbe impossibile: i margini per arrivare almeno ai quarti ci sono tutti, ma anche per proseguire perché Alexander Zverev potrebbe non fare strada e, se anche arrivasse nella Top 8, sarebbe da verificare contro Berrettini in un match ai 5 set. Nel tabellone femminile è ancora in corsa Coco Gauff, la diciassettenne che ha già stupito il mondo proprio qui a Londra e ora vuole prendersi altra gloria e arrivare ancora più in alto; giocherà poi Ashleigh Barty, la numero 1 del ranking che se la vedrà con la coetanea Katerina Siniakova, e poi occhio al tentativo di rinascita di Jelena Ostapenko, che quattro anni fa (ne aveva appena compiuti 20) vinceva a sorpresa il Roland Garros ma da quel momento non ha quasi mai confermato quei livelli, vivendo anche una crisi di risultati dalla quale ora sta provando a uscire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA