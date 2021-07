Diretta Wimbledon 2021/ Berrettini Van De Zandschulp, Sonego Galan streaming video tv

DIRETTA WIMBLEDON 2021: OGGI BERRETTINI VAN DE ZANDSCHULP!

A Wimbledon 2021 vivremo, nella giornata di giovedì 1 luglio con inizio alle ore 12:00, i match del secondo turno: stiamo tornando a una parvenza di normalità dopo un programma che è stato fortemente condizionato dalla pioggia, ma gli organizzatori devono ancora fare parecchie acrobazie per provare a sistemare le cose. Intanto oggi, salvo variazioni e altri problemi, avremo in campo Matteo Berrettini: esordio positivo per il romano pur con un set concesso a Guido Pella, adesso se la vede con l’olandese Botic Van De Zandschulp che, lo diciamo senza timore di smentite, non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo come notiamo anche dalla posizione numero 139 del ranking Atp.

Nel tabellone femminile invece le ragazze in corsa erano soltanto tre, sempre quelle: due già eliminate, ma Camila Giorgi sull’erba può fare molto bene e nel frattempo ha dominato il suo primo turno, facendo un bel passo avanti. La sua prossima avversaria è Karolina Muchova: testa di serie numero 19 del tabellone Wta e potenziale sorpresa tra le tante che possono emergere nel main draw femminile, ma l’italo-argentina ha tutte le possibilità di vincere. Tra poco scopriremo quello che succederà, nel frattempo possiamo dare uno sguardo alle tematiche principali che interesseranno la diretta di Wimbledon 2021 per questi match del giovedì nel torneo dello Slam a Londra.

DIRETTA WIMBLEDON 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

DIRETTA WIMBLEDON 2021: GIOCA ANCHE SONEGO

Anche Lorenzo Sonego gioca a Wimbledon 2021: il piemontese ha avuto un ottimo esordio nel torneo battendo in tre set Joao Sousa, e così si è regalato un secondo turno che lo vedrà opposto al colombiano Daniel Elahi Galan. Nato nel 1996, attualmente numero 112 del ranking Atp, al Roland Garros era passato dalle qualificazioni perdendo al primo turno contro Guido Pella, qui a Londra è entrato direttamente nel main draw e stavolta ha superato un argentino, Federico Coria. Sonego è ovviamente favorito, anche perché il suo gioco sembra adattarsi meglio all’erba; i due si erano incrociati al Miami Open lo scorso marzo, e il piemontese aveva vinto con il punteggio di 7-6 6-3. Tra gli altri match da tenere d’occhio, sicuramente quello tra Alexander Zverev e Tennys Sandgren, lo statunitense divenuto celebre per il motivo sbagliato (ovvero aver sprecato tre match point consecutivi contro Federer, avanti anche due set a uno, facendosi rimontare) e poi quello che oppone il veterano giapponese Kei Nishikori a Jordan Thompson, perché l’australiano ha vinto una maratona contro Casper Ruud e si merita dunque credito per questo match di Wimbledon 2021.



