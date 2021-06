Diretta Wimbledon 2021/ Seppi Kudla streaming video tv: orario dei match (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2021: LA TERZA GIORNATA

La terza giornata di Wimbledon 2021 ci porta oggi al secondo turno, con inizio dei match alle ore 12:00 di casa nostra: prosegue il torneo dello Slam sull’erba di Londra, un appuntamento che torna dopo due anni e che ha avuto un avvio complicato, a causa della pioggia che nella prima giornata ha ritardato non di poco l’inizio dei match. I due tabelloni del torneo singolare sono “alternati”: se in quello maschile siamo nella parte alta, quello femminile vive oggi le sfide della parte bassa. Purtroppo abbiamo già perso Jannik Sinner, che sull’erba deve ancora fare parecchi progressi: sconfitto da Marton Fucsovics, l’altoatesino lascia invece campo al conterraneo Andreas Seppi, che se la vedrà con Denis Kudla e avrà poi un probabile terzo turno contro il numero 1, e campione in carica, Novak Djokovic.

Essendo ancora all’inizio del torneo, la diretta di Wimbledon 2021 di oggi ci proporrà tanti match interessanti: ci sarà anche Andy Murray, che lo Slam di casa lo ha vinto due volte e ha anche trionfato alle Olimpiadi sul centrale dell’All England Lawn & Tennis Club, dunque andrà ancora a caccia di un grande risultato pur sapendo che la condizione è ben lontana dall’essere ottimale, di conseguenza lo scozzese dovrà vivere alla giornata provando a fare il massimo. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Wimbledon 2021 per oggi, intanto possiamo andare a fare qualche valutazione sui temi principali che accompagneranno le sfide del giorno.

DIRETTA WIMBLEDON 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come sappiamo la diretta tv di Wimbledon 2021 viene affidata alla televisione satellitare: sarà Sky Sport, con i suoi canali dedicati sul pacchetto Calcio (per il quale è necessario un abbonamento specifico) a trasmettere i match del torneo coprendo parecchi campi, con l’interattività disponibile e i commenti da studio. In assenza di un televisore i clienti potranno avere accesso alle immagini anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, inoltre ricordiamo che sul sito ufficiale www.wimbledon.com troverete tutte le informazioni utili sullo Slam di Londra, a cominciare dai tabellini dei match aggiornati in tempo reale con le statistiche di riferimento.

DIRETTA WIMBLEDON 2021: RISULTATI E CONTESTO

A Wimbledon 2021 è dunque nuovamente il turno di Andreas Seppi: il primo giocatore italiano a vincere un titolo Atp su erba, poi raggiunto da Matteo Berrettini, è ancora una grande speranza per il nostro tennis, a 37 anni può ancora centrare buoni risultati su questa superficie ma il tabellone, come abbiamo già visto, al terzo turno lo incrocerebbe con Novak Djokovic, che ha avuto un approccio complesso alla difesa del titolo perdendo subito il primo set contro Jack Draper. Il numero 1 del ranking ha poi dominato, e ora se la vedrà con Kevin Anderson: il sudafricano qui ha giocato una finale e lo ha fatto anche agli Us Open, è un avversario decisamente temibile e non scontato per Nole (non per un secondo turno) ma è anche vero che la forma fisica e il suo livello di tennis sono ben lontani dai giorni migliori.

Sarà poi interessante assistere al match tra Frances Tiafoe e Vasek Pospisil: il giovane statunitense ha clamorosamente eliminato Stefanos Tsitsipas (testa di serie numero 3 e forte candidato alla finale) senza concedergli set, a dimostrazione del fatto che il gioco non gli manca e che, se la testa lo accompagna, può essere una minaccia per tutti. Tra i giovani, al netto di Andrey Rublev che forse non si può più considerare tale, occhio a Miomir Kecmanovic che qui a Wimbledon 2021 può fare il colpo grosso – almeno oggi – visto che Roberto Bautista Agut non è certamente un giocatore particolarmente brillante sull’erba, pur partendo nettamente favorito.



