Diretta Wimbledon 2021/ Streaming video tv: prosegue il primo turno (tennis)

DIRETTA WIMBLEDON 2021: LA SECONDA GIORNATA

A Wimbledon 2021 la giornata di martedì 29 giugno – con inizio alle ore 12:00 italiane – sarà la seconda per quanto riguarda i due tabelloni principali (ovviamente maschile e femminile): già ieri abbiamo dovuto vivere una giornata inaugurale fortemente condizionata dalla pioggia, si è iniziato a giocare regolarmente solo intorno alle 16:00 locali e questo ovviamente ha creato problematiche al calendario, perchè ora i match del lunedì andranno recuperati e le partite da vivere sono tanti, con campi limitati e gli organizzatori già chiamati ai salti mortali. Grande attesa, grandi giocatori, grandi speranze italiane: c’è tutto a Wimbledon 2021.

Purtroppo ci sono anche le defezioni, perché alcuni grandi nomi hanno deciso di non competere e lo hanno fatto per necessità fisiche; anche così però i nomi dei potenziali protagonisti sono talmente tanti che non ci sarà nemmeno il tempo di pensare agli assenti e a cosa sarebbe potuto essere, bisognerà subito tuffarsi nella straordinaria atmosfera dei tanti match che, essendo il primo turno, caratterizzeranno la giornata. Vediamo allora, mentre aspettiamo la diretta di Wimbledon 2021 per questo martedì, quali sono i temi principali legati al grande appuntamento con il tennis sull’erba di Londra.

DIRETTA WIMBLEDON 2021 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

Come abbiamo già detto la diretta tv di Wimbledon 2021 sarà affidata alla televisione satellitare: per l’occasione Sky Sport aprirà anche i suoi canali del pacchetto Calcio, per i quali è necessario un abbonamento specifico, per dare una copertura il più possibile completa ai suoi abbonati. In assenza di un televisore sarà possibile usufruire anche del servizio di diretta streaming video: non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go, che si può utilizzare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA WIMBLEDON 2021: RISULTATI E CONTESTO

Dunque eccoci, Wimbledon 2021 apre le sue porte sulla seconda giornata e sulla prosecuzione del suo primo turno. Gli italiani tutto sommato sono arrivati sull’erba di Londra facendo bene nelle settimane precedenti: Matteo Berrettini è addirittura diventato il primo azzurro a vincere l’importante torneo del Queens, mettendo in bacheca il primo 500 in carriera e tornando a trionfare su questa superficie dopo due anni, mentre Lorenzo Sonego ha perso la finale di Eastbourne – contro Alex De Minaur – dove Andreas Seppi che lo aveva vinto 10 anni fa si è fermato ai quarti, mancando il derby contro il piemontese. In campo femminile abbiamo invece avuto Camila Giorgi, che si è spinta fino alla semifinale dello stesso Nature Valley e ha eliminato lungo la strada due Top Ten come Karolina Pliskova e Aryna Sabalenka; alla fine si è arresa ad Anett Kontaveit ma anche l’italo-argentina ha mostrato una buona condizione, del resto l’erba le è sempre piaciuta per lo stile di gioco e adesso la speranza, come già detto, è che come al Roland Garros ci sia qualche italiano che riuscirà a raggiungere non solo la seconda settimana di Wimbledon 2021, ma magari anche timbrare un quarto di finale se non addirittura una semifinale…



