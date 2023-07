DIRETTA WIMBLEDON 2023/ Rublev Djokovic video streaming tv: in campo anche Iga Swiatek (oggi 11 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2023: LA NUMERO 1

Come sappiamo, a Wimbledon 2023 il match più interessante nel tabellone femminile è quello che oppone Iga Swiatek a Elina Svitolina. L’ucraina, tornata a giocare dopo la maternità, ha già fatto tantissimo raggiungendo i quarti dei Championships (già timbrati nel 2019, in ben altro contesto) ed eliminando due avversarie toste come Venus Williams e Victoria Azarenka, entrambe ex numero 1; oggi l’asticella si alza di parecchio, perché la Svitolina affronta l’attuale leader del ranking femminile. Iga Swiatek è numero 1 Wta dal 4 aprile 2022: al Roland Garros ha rischiato di cedere lo scettro ad Aryna Sabalenka, ma vincendo per la terza volta lo Slam di Parigi si è confermata in vetta.

Ora ha raggiunto le 67 settimane da numero 1: in termini generali è undicesima in classifica, a quattro settimane dalla Top Ten (in decima posizione c’è Caroline Wozniacki) stessa piazza per le settimane consecutive dove la Swiatek insegue Martina Hingis, la cui seconda striscia più lunga è di 73 settimane. Insomma: per la polacca c’è la possibilità di scalare ulteriormente le due graduatorie, per sorpassarla già dopo Wimbledon 2023 la Sabalenka dovrà arrivare almeno in semifinale e poi sperare che la sua grande rivale non faccia passi ulteriori, vale a dire esca sconfitta oggi dal match contro la Svitolina. Staremo a vedere intanto cosa succederà martedì… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA WIMBLEDON 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL TORNEO

La diretta tv di Wimbledon 2023 sarà affidata a Sky Sport: come da consuetudine l’emittente satellitare si occuperà del torneo di tennis e ancora una volta lo farà con tanti canali dedicati, sui quali almeno per i primi giorni potrete assistere a parecchi match selezionando tra quelli preferiti. Il canale di riferimento resta Sky Sport Tennis (numero 205 del decoder); in assenza di un televisore tutti gli abbonati potranno assistere alle partite dello Slam anche in diretta streaming video, un servizio che non comporta costi aggiuntivi e che potrete attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

WIMBLEDON 2023: INIZIANO I QUARTI!

Nuovo appuntamento con la diretta di Wimbledon 2023, ed è tempo di quarti di finale: martedì 11 luglio dunque si parte alle ore 14:00 di casa nostra, sul campo numero 1, con Pegula Vondrousova che è un match davvero interessante, visto che la statunitense Jessica Pegula con questo risultato ha centrato i quarti in tutti gli Slam ma Marketa Vondrousova è una finalista Major, dunque difficile da stabilire chi vincerà. A noi italiani interessa soprattutto Sinner Safiullin, naturalmente, che sarà il secondo match sul campo 1 e del quale però parliamo in separata sede; il programma sul centrale si apre alle ore 14:30.

Qui, si parte con Swiatek Svitolina: partita davvero bellissima almeno sulla carta, tra la numero 1 Wta che sogna il quarto Slam in carriera, e il primo su una superficie che non sia la terra, e l’ucraina che nove mesi fa è diventata mamma e, tornata sul circuito, ha saputo rimontare un’avversaria tostissima come Victoria Azarenka. Dunque i due quarti femminili sono davvero molto interessanti; scopriremo cosa succederà nella diretta di Wimbledon 2023, tra poco si scenderà nuovamente in campo e la speranza è che si tratti di una giornata da ricordare per il livello del gioco…

DIRETTA WIMBLEDON 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Wimbledon 2023 ci consegna anche il secondo quarto di finale nella parte bassa del tabellone Atp: bisogna stare molto attenti perché da qui uscirà il potenziale avversario di Sinner in semifinale, e sarà dunque uno tra Andrey Rublev e Novak Djokovic. Il serbo ha dovuto completare la vittoria su Hubert Hurkacz in due giorni: ha perso un set lungo il percorso ma poi ha chiuso senza penare ulteriormente, ha centrato un altro successo consecutivo a Wimbledon (il numero 32) portandosi sempre più all’inseguimento delle strisce di Bjorn Borg e Roger Federer, ma soprattutto sognando quello Slam che lo proietterebbe nella leggenda.

Rublev è comprimario o avversario vero? Domanda intrigante, spesso il russo dall’enorme potenziale si è spento sul più bello e quindi sarà interessante scoprire se oggi, contro un rivale che è certamente il più complicato da affrontare – in termini generali e sull’erba – Rublev sarà in grado di elevare il suo livello di gioco prendendosi un risultato che per la carriera avrebbe un prestigio straordinario. Tra poco la diretta di Wimbledon 2023 ci dirà tutto, non ci resta davvero che aspettare che i quattro match dei quarti di finale prendano il via…











