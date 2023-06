DIRETTA SWIATEK MUCHOVA/ Video streaming tv: storia a due volti, finale Roland Garros 2023 (oggi 10 giugno)

DIRETTA FINALE SWIATEK MUCHOVA: TESTA A TESTA

Verso la diretta di Swiatek Muchova, dobbiamo osservare che la finale femminile del Roland Garros 2023 vanta appena due precedenti, entrambi vinti dalla ceca. Muchova quindi a sorpresa è in vantaggio su Swiatek, ma dobbiamo anche aggiungere che si tratta di precedenti ormai molto datati: il primo risale al 30 aprile 2019, nei sedicesimi di finale a Praga; il secondo è del 18 luglio 2020 e in questo caso si trattò di una esibizione.

Diretta Roland Garros 2023/ Ruud Zverev streaming video tv: Djokovic in finale, Alcaraz ko! (9 giugno)

Insomma, non sono dati molto attendibili, mentre i numeri nei grandi tornei sono tutti favorevoli a Iga Swiatek, a maggior ragione se parliamo del Roland Garros, che la tennista polacca ha già conquistato per ben due volte in carriera, nel 2020 e nel 2022, su un totale di quattro partecipazione: al debutto nel 2019 uscì agli ottavi, mentre nel 2021 Swiatek fu eliminata ai quarti. Il bilancio complessivo della polacca sulla terra rossa di Parigi è di 27 vittorie e due sconfitte finora, ai limiti della perfezione. Karolina Muchova invece non è mai andata oltre il terzo turno fino all’anno scorso nelle sue quattro precedenti partecipazioni. La finale per la tennista ceca è già un colpaccio clamoroso, adesso avrà davvero poco da perdere… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROLAND GARROS 2023/ Swiatek Haddad Maia streaming video tv: Karolina Muchova in finale! (8 giugno)

DIRETTA SWIATEK MUCHOVA ROLAND GARROS 2023 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE

La diretta tv di Swiatek Muchova, finale femminile del Roland Garros 2023, è garantita da Eurosport: la diretta è solo sul canale principale e cioè quello al numero 210 del decoder di Sky. Per seguire la finale Swiatek Muchova in diretta streaming video, ci sarà quindi l’applicazione Sky Go, ma attenzione perché Eurosport è disponibile anche su DAZN e inoltre c’è il servizio offerto da Discovery +; possiamo anche aggiungere che sul sito ufficiale del torneo, che trovate all’indirizzo www.rolandgarros.com, troverete tutte le informazioni utili come il calendario dello Slam, il programma del giorno e i boxscore delle partite aggiornati in tempo reale.

Diretta Roland Garros 2023/ Rune Ruud streaming video tv: anche Zverev va in semifinale! (7 giugno)

CHI SARÀ LA VINCITRICE DEL ROLAND GARROS 2023?

Oggi sabato 10 giugno la diretta della finale Swiatek Muchova sarà imperdibile per gli appassionati che seguono il Roland Garros 2023, perché oggi la terra rossa di Parigi incoronerà la regina del singolare femminile nel secondo torneo stagionale del Grande Slam. L’appuntamento con la finale Swiatek Muchova sarà questo pomeriggio, con l’inizio della partita in programma da calendario alle ore 15.00 sul campo Centrale del Roland Garros, intitolato alla memoria di Philippe Chatrier, per una partita che speriamo possa essere divertente ed emozionante: la diretta di Swiatek Muchova manterrà le attese?

Di certo possiamo dire che, con tutte le cautele del caso nell’incerto panorama del tennis femminile attuale, la diretta della finale Swiatek Muchova pone la polacca Iga Swiatek numero 1 del mondo nel ranking WTA nei panni della favorita d’obbligo contro una tennista quale la ceca Karolina Muchova, che all’inizio del torneo non era compresa nemmeno fra le 32 teste di serie. Inoltre Iga Swiatek ha già vinto il Roland Garros per ben due volte nel 2020 e l’anno scorso, ha conquistato pure gli Us Open oltre numerosi altri tornei di spicco, quali ad esempio l’Open del Qatar e poi Indian Wells, Miami e anche Roma per ben due volte. Karolina Muchova negli Slam invece vantava al massimo una semifinale agli Australian Open 2021 e sarà quindi l’outsider: ci potranno essere sorprese nella diretta di Swiatek Muchova?

DIRETTA SWIATEK MUCHOVA, FINALE ROLAND GARROS 2023: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della finale Swiatek Muchova chiuderà il Roland Garros 2023 per quanto riguarda il torneo femminile. Andiamo allora a ripercorrere il cammino fin qui delle due finaliste. La polacca Iga Swiatek sta onorando al meglio il ruolo di testa di serie numero 1 e finora non ha mai perso nemmeno un set. Infatti Swiatek ha vinto in due soli set al primo turno contro la spagnola Bucsa, poi in seguito contro la statunitense Liu e la cinese Wang per arrivare agli ottavi di finale, dove ha beneficiato del ritiro sul 5-1 polacco nel primo set dell’ucraina Tsurenko. Ecco poi altri due successi in due set ai quarti di finale contro la statunitense Gauff e in semifinale contro la brasiliana Haddad Maia per portare Swiatek ancora una volta alla finale del Roland Garros.

Nella parte bassa del tabellone del Roland Garros 2023 femminile, invece, la ceca Karolina Muchova sulla carta avrebbe dovuto uscire già al primo turno, invece ha sconfitto in due set la greca Sakkari e così è cominciato un cammino esaltante, proseguito con la vittoria in tre set sull’argentina Podoroska e in due set contro la rumena Begu e la russa Avanesjan per approdare ai quarti di finale, dove Muchova ha vinto di nuovo in due set contro la russa Pavlyuchenkova. In semifinale, infine, sono serviti tre set a Karolina Muchova per avere la meglio sulla bielorussa Sabalenka (numero 2 del mondo), firmare la grande impresa e prendersi la finale, che sarà così la diretta di Swiatek Muchova.











© RIPRODUZIONE RISERVATA