Diretta Wolfsburg Lione/ Streaming video tv: finale di Champions League donne

Wolfsburg Lione, in diretta alle ore 20.00 di questa sera, domenica 30 agosto, dallo stadio di San Sebastian (Spagna), è la finale della Champions League 2019-2020 di calcio femminile, slittata come quella maschile verso la fine dell’estate a causa della pandemia di Coronavirus. Anche le donne comunque sono riuscite a completare la loro Champions League e questo è un aspetto molto importante per il calcio femminile, che dunque stasera con la diretta di Wolfsburg Lione incoronerà la squadra regina d’Europa per la stagione 2019-2020. Negli scorsi giorni sono state giocate le semifinali, che hanno visto le vittorie delle tedesche del Wolfsburg contro il Barcellona e del Lione nel derby francese contro il Paris Saint Germain, in entrambi i casi con il punteggio di 1-0. Le detentrici del Lione, vincitrici della Champions League femminile nelle ultime quattro edizioni, affronteranno dunque il Wolfsburg nella partita che negli ultimi anni è diventato un classico per il calcio femminile europeo – sei titoli continentali per il Lione più due per il Wolfsburg nell’ultimo decennio.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Wolfsburg Lione purtroppo non dovrebbe essere garantita da canali televisivi italiani e non possiamo nemmeno rimandarvi a una diretta streaming video ufficiale, di conseguenza i punti di riferimento per gli appassionati di calcio femminile saranno il sito e i profili social ufficiali della Uefa e delle due società, per avere aggiornamenti in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBURG LIONE

Diamo adesso uno sguardo anche alle probabili formazioni per Wolfsburg Lione. Le tedesche dovrebbero schierarsi con il modulo 4-2-3-1 e queste possibili titolari: Abt in porta; difesa a quattro con Doorsoun-Khajeh, Hendrich, Janssen e Wedemeyer; in mediana la coppia formata da Popp ed Engen; sulla trequarti ecco poi Rolfö, Harder (già autrice di nove gol) e Huth in appoggio alla prima punta Pajor.

Qualche problema in più invece per il Lione, che deve fare i conti con le assenze di Mbock Bathy, Parris e Silva ed inoltre ha Hegerberg ed Henry in dubbio. Ipotizziamo per la formazione francese di nuovo il 4-2-3-1, dal primo minuto potrebbero giocare Bouhaddi in porta; davanti a lei la difesa con Bronze, Buchanan, Renard e Bacha; nel cuore della mediana la coppia Gunnarsdóttir-Kumagai; infine nel reparto offensivo Cascarino, Marozsán e Majri in appoggio al centravanti Taylor.



