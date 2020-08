Video/ PSG Bayern (0-1) gol e highlights. Flick vince la Champions League con Coman

Il Bayern Monaco ha vinto la Champions League 2019/20. Travagliatissima, terminata a porte chiuse per l’emergenza coronavirus, ma che ha premiato probabilmente la squadra migliore, capace di vincere undici partite su undici e di rinascere dalle ceneri dopo l’arrivo di Flick in panchina, chiudendo anche il triplete dopo la vittoria della Bundesliga e della Coppa di Germania. Il Paris Saint Germain manca l’assalto alla Coppa alla sua prima finale e può rammaricarsi soprattutto per le chance mancate nel corso del primo tempo. Neymar al 18′ e Mbappé al 45′ si divorano il vantaggio a tu per tu con Neuer, ma non bisogna dimenticare come anche Lewandowski abbia mancato d’un soffio il gol dell’1-0, colpendo un palo con una bella girata in area di rigore. I bavaresi hanno perso nel primo tempo Jerome Boateng per infortunio ma sono riusciti a colpire al 14′ della ripresa proprio nel momento in cui la partita, dopo tante emozioni, pareva addormentata: cross di Kimmich dalla destra e Coman diventa l’uomo del destino, bruciando Keher e siglando di testa il gol che vale per il Bayern Monaco la sesta Champions League della sua storia. Nel finale Choupo-Moting prova l’ultimo sussulto, ma il PSG deve arrenderi a Neuer e compagni, insuperabili difensivamente e che coronano una Champions League giocata al massimo delle loro possibilità. CLICCA QUI PER IL VIDEO PSG BAYERN: GOL E HIGHLIGHTS

VIDEO PSG BAYERN: LE DICHIARAZIONI DEL DOPOGARA

Grande protagonista della partita, Manuel Neuer commenta così la vittoria del Bayern Monaco in Champions League: “È difficile realizzare quello che abbiamo fatto. È stata una serata incredibile, sono stati 90 minuti tiratissimi ma alla fine abbiamo meritato la vittoria. È un sogno. Il PSG ha dei giocatori fortissimi davanti, forse hanno avuto difficoltà nella costruzione del gioco perché abbiamo pressato alto. Eravamo più tranquilli perché stavamo giocando come volevamo. La miglior gara della mia carriera? Non so dirlo, ma ho giocato davvero bene. Flick ha grandi meriti, abbiamo lavorato benissimo insieme. Ha ricostruito la squadra, è stata una medicina per noi. È incredibile quello che è riuscito a fare.” Hansi Flick è l’ottavo allenatore della storia a vincere la Champions League da subentrato: “Questa vittoria è una cosa che ancora non riesco a comprendere, ma è merito della squadra. Quando ho iniziato ad allenare a novembre leggevo che questa squadra non faceva più paura. Abbiamo lavorato per creare un gruppo unito, è merito di tutti questo trionfo, soprattutto dei giocatori, ma è la conseguenza di un grande lavoro fatto insieme“. Nasser Al-Khelaifi, patron del PSG, ha commentato così il ko. “Siamo tristi. Abbiamo fatto tante cose positive in queste stagioni, siamo arrivati in finale. Avremmo potuto segnare 2-3 gol, è stata una gara combattuta. Però sono orgoglioso dei ragazzi, siamo stati vicini alla vittoria ma è il calcio. Lo accettiamo e ci credo ancor più di prima. Vi prometto che vinceremo questa Champions League“.





