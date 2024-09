DIRETTA YOUNG BOYS ASTON VILLA: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Young Boys Aston Villa: al Wankdorf di Berna abbiamo una sfida mai andata in scena, per la prima volta queste due squadre si incrociano in contesto ufficiale e sarà molto interessante e intrigante scoprire cosa succederà nel grande ritorno in Champions League dell’Aston Villa, squadra che ha vinto la vecchia Coppa dei Campioni e scritto pagine importanti di questa competizione, anche se sono passati oltre quarant’anni. Prima sfida tra le squadre ma Unai Emery, artefice del miracolo Villa, ha già affrontato lo Young Boys nel corso della carriera da allenatore: è successo nella stagione 2021-2022, dunque di recente.

Era il girone di Champions League: il suo Villarreal avrebbe poi fatto scalpore raggiungendo la semifinale ed eliminando Juventus e Bayern Monaco lungo la strada, dopo aver già vinto l’Europa League. Contro lo Young Boys Emery si era preso due successi: qui a Berna era finita 4-1 con i gol di Yéremi Pino, Gerard Moreno, Alberto Moreno e Samuel Chukwueze, per la squadra giallonera aveva segnato Meschack Elia quando però lo Young Boys era già sotto di due reti. Al La Ceramica invece vittoria più contenuta ma comunque senza fronzoli: 2-0, i marcatori erano stati Etienne Capoue e Arnaut Danjuma. Come andrà a finire stasera? (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA YOUNG BOYS ASTON VILLA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Young Boys Aston Villa sarà possibile solo per gli abbonati a Sky o alla piattaforma streaming di NOW TV. Per non perdersi le azioni salienti e i momenti migliori di questo match è possibile seguire con noi una diretta testuale che vi aggiornerà costantemente sull’andamento della partita.

YOUNG BOYS ASTON VILLA, I VILLANS TORNANO IN CHAMPIONS!

Partita che profuma di storia quella della diretta Young Boys Aston Villa di martedì 17 settembre 2024. Dalle 18,45 scenderanno in campo le due squadre con la voglia di portare a casa i primi tre punti della loro competizione. Gli svizzeri arrivano da dominatori del loro campionato e sono pronti a stupire anche in Champions League con la volontà di fare più punti possibili.

Gli inglesi mancano dalla Champions League dall’edizione 1982/1983 ma sono una delle squadre con la coppa dalle grandi orecchie in bacheca. In questo debutto cercheranno di confermare gli ottimi risultati ottenuti in campionato e di imporsi anche in Europa.

YOUNG BOYS ASTON VILLA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni di una sfida che metterà di fronte due squadre con più di qualche talento interessante. Rahmen metterà in campo un 4-2-3-1 dove le punte di diamante saranno Ugrinic e Itten che sosteranno la manovra offensiva. Da tenere d’occhio anche gli esterni con Monteiro e Colley che dovrebbero partire da titolari ma in ballottaggio con Virginius.

Modulo a specchio anche per Unai Emery che si affiderà all’ottima forma di Ollie Watkins reduce da una doppietta contro l’Everton. Pau Torres e Konsa saranno la coppia di centrali davanti ad Emiliano Martinez e avranno il sostegno di Digne e Bogarde chiamati a fare gli straordinari anche in attacco.

YOUNG BOYS ASTON VILLA, LE QUOTE

Completiamo il prematch parlando anche delle quote della diretta Young Boys Aston Villa utilizzando le proposte di Sisal. I padroni di casa partono sfavoriti nonostante il fattore campo e una loro vittoria è quotata a 5,00 contro l’1,62 per gli ospiti e il 4,00 per il pareggio X.