DIRETTA YOUNG BOYS INTER PRIMAVERA, TRE SU TRE MENEGHINO?

I giovani nerazzurri cercano il colpo grosso in terra svizzera. La diretta Young Boys Inter Primavera di Youth League potrebbe regalare altri tre punti fondamentali per il cammino del club meneghino che sfiderà mercoledì 23 ottobre 2024 alle ore 14:00 gli svizzeri. I gialloneri fino a questo punto della competizione hanno vinto a sorpresa contro l’Aston Villa in casa per 2-1 mentre in trasferta non hanno potuto fare nulla contro il Barcellona nel match terminato 4-2.

D’altro canto l’Inter, così come l’Atalanta e la Juventus, conserva la propria percentuale di vittorie al 100% con due successi in altrettante partite. In una sfida pirotecnica i nerazzurri hanno battuto il Manchester City in Inghilterra per 4-2 grazie alla doppietta di Berenbruch e le reti di Lavelli su rigore e Alexiou. Più netta e tranquilla la vittoria contro la Stella Rossa con un 4-0 firmato Topalovic, Cocchi, De Pieri e Mosconi.

DIRETTA YOUNG BOYS INTER PRIMAVERA, COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO TV

Adesso è il momento di capire dove vedere la diretta Young Boys Inter Primavera in tv. Partiamo col dire che non sarà possibile assistere all’evento in tv, ma ci sono diverse soluzione per la diretta streaming ovvero inter.it, Inter TV e app ufficiale della società meneghina.

LE PROBABILI FORMAZIONI YOUNG BOYS INTER PRIMAVERA

Ora vediamo quali sono le probabili formazioni Young Boys Inter Primavera. Gli svizzeri si disporranno secondo il 4-4-2 con Cherif in porta, difesa a quattro composta da Thermoncy, Jetzer, Raicevic e Smith. A centrocampo spazio per Etoski, Bomo e Jost Mendes. Davanti invece Rufener Tsimba.

L’Inter invece si disporrà secondo il 4-3-3. Tra i pali Calligaris, protetto dal quartetto Della Mora, Re Cecconi, Maye e Cocchi. Topalovic e Berenbruch mezzali mentre Zanchetta in regia. Davanti trio offensivo De Pieri, Lavelli e Mosconi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE YOUNG BOYS INTER PRIMAVERA

Per concludere la nostra analisi, diamo un’occhiata a quelle che sono le quote per le scommesse della diretta Young Boys Inter Primavera. Naturalmente a partire favoriti sono i nerazzurri a 1.75 rispetto ai 4.25 in favore dei padroni di casa. Pareggio dato a 3.65.

Capitolo reti: l’Over 2.5, vale a dire almeno tre gol nell’incontro, è dato a 1.50 mentre l’Under a 2.30. Chiudiamo lo spazio betting con Gol a 1.50 e No Gol a 2.30.